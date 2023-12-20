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Нова обраниця колишнього Белуччі засвітила розкішну фігуру в бікіні під час їхнього відпочинку

20 грудня 2023 14:38
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Нова обраниця колишнього Белуччі засвітила розкішну фігуру в бікіні під час їхнього відпочинку
Актор Венсан Кассель та Нара Баптіста. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Венсан Кассель був помічений зі своєю новою дівчиною Нарою Баптістою, коли вони ніжилися на пляжі в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. 57-річний французький актор більше не приховує свій роман.

Про це пише Daily Mail.

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Нара продемонструвала струнку фігур в бікіні. Пара ніжно спілкувалася, і не ховалася від оточуючих. Закохані підтвердили свої стосунки минулого місяця. Венсан, найвідоміший за своїми ролями у серіалах "Дванадцять Оушена" та фільмі "Чорний лебідь". Актор завів новий роман через шість місяців після того, як, як розлучився з дружиною Тіною Кунакі.

 

Актор Венсан Кассель та Нара Баптіста. Фото: BACKGRID
Актор Венсан Кассель та Нара Баптіста. Фото: BACKGRID

 

Нара Баптіста. Фото: BACKGRID
Нара Баптіста. Фото: BACKGRID

 

Актор Венсан Кассель та Нара Баптіста. Фото: BACKGRID
Актор Венсан Кассель та Нара Баптіста. Фото: BACKGRID

Венсан і дружина Тіна, у яких у квітні 2019 року народилася донька Амазоні, розлучилися після того, як він видалив усі її фото зі своїх соціальних мереж. Джерело також повідомило, що у Тіни розбите серце.

Венсан одружився із Тіною в 2018 році, через два роки після того, як вони вперше познайомилися.

Венсан раніше був одружений з акторкою Монікою Белуччі зв 1999 року після зустрічі на зйомках фільму "Квартира" 1996 року. Подружжя виховує двох доньок — Деву та 12-річну Леоні. Актори розлучилися в 2013 році після 14 років шлюбу. У 2016 році Венсан розпочав офіційно стосунки із Тіною, якій на той момент було 19 років.

Нагадаємо, донька Моніки Белуччі змінилась до невпізнаваності у новій фотосесії.

Раніше донька Моніки Белуччі приміряла образ дівчини з атомного міста.

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