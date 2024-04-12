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Бывшая Владимира Остапчука назвала причину их развода

12 апреля 2024 21:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Почему Владимир Остапчук расстался с бывшей женой Кристиной Горняк - причина
Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая супруга Кристина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Эксдружина шоумена Владимира Остапчука, блогер Кристина Горняк призналась, почему распался их брак. Она тяжело пережила этот период.

Об этом она рассказала в программе "Больных тем".

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Блогер Кристина Горняк впервые объяснила, почему ее брак с телеведущим Владимиром Остапчуком распался. Когда они расставались, она его еще любила. Впрочем, он — нет.

Причиной разрыва стала определенная ситуация, детали которой Кристина не рассказала. Однако намекнула, что не она разрушила отношения.

"Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, в семье. И я не буду их терпеть. Есть моменты, когда в годовщину брака, например, мой бывший муж выставляет годовщину новых отношений. Не знаю, может, у кого любовь и прошла. Я могу только о себе говорить, о своих причинах и мнениях на момент развода, но это не потому, что прошла любовь с моей стороны" , — сказала Горняк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она еще несколько месяцев посещала сеансы психолога, чтобы пережить этот период. После этих отношений, девушка предпочитает мужчин не творческих профессий. Он должен быть "более эмоционально стабильным", чтобы "дома не было "пожара".

Сейчас с бывшим Горняк не общается, хотя пыталась договориться с ним о мирном разделе общего имущества. Однако Остапчук уже прописал в доме свою новую жену Екатерину Полтавскую и делает ремонт. Кристина Горняк будет делить это имущество через суд.

Напомним, эксдружина Остапчука рассказала, почему до сих пор не изменила его фамилию. Также мы говорили, что в новом браке шоумена могут возникнуть большие проблемы.

брак
развод
свадьба
Владимир Остапчук
отношения
телевидение
украинские звезды

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