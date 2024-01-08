Володимиру Остапчуку і його молодій дружині напророчили проблеми у шлюбі

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

За шлюбом Володимира Остапчука і його 23-річної дружини Катерини Полтавської дуже пильно стежать прихильники і не тільки. Відома відьма Марія Тиха розклала карти і подивилася, що відбувається у стосунках подружжя.

Ворожила у шоу "33 запитання на Люкс ФМ".

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"Буде думати, чи потрібен цей шлюб"

У шоу від Люкс ФМ спадкова відьма Марія Тиха поворожила, щоб дізнатися, чи розлучиться Володимир Остапчук зі своєю молодою дружиною цього року, адже це вже третій шлюб ведучого.

Відьма не побачила на картах процесу розлучення у даний момент і це не дивно, враховуючи, що пара постійно публікує зворушливі фото і відео один з одним.

Проте Марія побачила, що у майбутньому можуть бути декотрі проблеми.

"Я не бачу зараз процесу розлучення, але "Двійка Жезлів" – вона говорить про те, що думки такі можуть бути. Тобто може бути якийсь конфлікт, на що вказує карта "Спостереження". Може бути якийсь конфлікт, де він буде думати, треба йому цей шлюб чи ні. Вона може також думати про це. Не випало чітко, хто це буде думати, тут просто показує, що буде такий конфлікт", — розповіла Тиха.

Проте навіть у результаті конфлікту розриву стосунків відьма не побачила.

Дружина Остапчука — Катерина Полтавська — вже встигла відреагувати на таке пророцтво. Хтось з підписників скинув Каті статтю про ворожіння.

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

"Хто ми такі, щоб не вірити відьмі?", — жартівливо відповіла дівчина.

Нагадаємо, колишню дружину Остапчука зацькували за відсутність дітей в 37 років.

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