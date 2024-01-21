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Бывший дом Брэда Питта и Анджелины Джоли продали безумно дешево

21 января 2024 20:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Бывший дом Брэда Питта и Анджелины Джоли продали безумно дешево
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Fred Duval
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Дом Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане продали за 2,8 миллиона долларов. Сначала риэлторы хотели получить за него в два раза больше.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дом Анджелины Джоли и Брэда Питта продали за 2,8 миллиона долларов

Бывший дом звездной пары в Новом Орлеане продали вдвое дешевле, чем планировали. Владельцы хотели получить за него 5,35 миллиона долларов.

Особняк выставляли на аукцион и начальная цена была 1 миллион долларов. 12 человек пытались его забрать себе и финальной стала ставка 2,8 миллиона долларов.

Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions
Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Питт и Джоли купили особняк площадью 7 703 квадратных фута в 2006 году за 3,5 миллиона долларов наличными и продали его за 4,9 миллиона долларов в 2016 году после развода.

Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Это исторический дом, построенный еще в 1828 году. Внутри есть все для комфортной жизни — лифт, тренажерный зал, открытый бассейн и фонтан.

Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions
Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Звездная пара приобрела этот особняк всего год спустя после начала их романа на съемках "Мистер и миссис Смит". Их отношения были окутаны скандалом, ведь Питт был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions
Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions
Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions
Бывший дом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально обручились в 2014 году. Сейчас пара уже разведена и они борются за опеку над детьми и никак не поделят общее имущество.

Ранее Брэда Питта поймали с любимой на его дне рождения во Франции.

Также инсайдеры рассказали, планирует ли Брэд Питт свадьбу с молодой избранницей.

Франция
Анджелина Джоли
Брэд Питт
Голливуд
зарубежные звезды
продажа
дом

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