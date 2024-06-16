Актор Геннадій Попенко про співаків, які працювали на Росію до 2022 року

Колишній Лободи, який служить в ЗСУ, висловився про артистів, які до війни працювали в Росії
Відомий український актор та ведучий програми "Загублений світ" Геннадій Попенко висловився з приводу того, чи мають українці пробачити артистам, які після 2014 року продовжили виступати в Росії. На його думку, варто оцінювати кожну історію виконавця окремо.
Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.
Актор Геннадій Попенко про артистів, які заробляли в РФ
Відомий актор, що потрапив на початку війни в окупацію в містечку Іванкове Київської області, а зараз служить у ЗСУ, зізнався, чи вважає зрадниками тих виконавців, хто до 2022 року працював у РФ. На його думку, не варто оцінювати всіх однаково.
"Чи можна не брати до уваги артистів, що включилися в боротьбу лише після 2022 року? Кожен із випадків варто розглядати індивідуально. Творчий шлях, переконання у кожного свої", — пояснив військовий.
Військовий вважає, що українці повинні перш за все оцінювати артиста по його діям та словам. Варто зважати на те, чи дійсно людина вважає своє минуло прикрою помилкою.
"І якщо в артиста є стовідсоткова щирість, розуміння минулих помилок, непідробне бажання їх виправити, то суспільство це оцінить і приймає такого митця. Якщо ж зашквари все одно тягнуться і слова розходяться зі справами, то чи варто було починати перевтілення?", — вважає захисник.
У Геннадія Попенко також поцікавилися, чи може він дати пораду своїй колишній коханій, із якою був у стосунках чотири роки — співачкою Світланою Лободою. Зірка після початку війни повернулася в Україну та підтримала земляків. Зараз артистка виступає у Європі.
На думку ведучого, Лобода не потребує його порад, адже сама несе відповідальність за свої життя.
Актор мобілізувався влітку 2022 року. Півтора року він служив у 59-й окремій механізованій бригаді. Зараз Попенко у складі Культурного десанту. Це ініціатива, яка об'єднує військовослужбовців, котрі до служби у ЗСУ займалися мистецтвом та культурною діяльністю.
Раніше про мобілізацію в Україні висловився відомий журналіст Дмитро Гордон. А також лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич розкритикував ухилянтів.
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