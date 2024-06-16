Актор Геннадій Попенко про співаків, які працювали на Росію до 2022 року

Український телеведучий та актор Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Відомий український актор та ведучий програми "Загублений світ" Геннадій Попенко висловився з приводу того, чи мають українці пробачити артистам, які після 2014 року продовжили виступати в Росії. На його думку, варто оцінювати кожну історію виконавця окремо.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Відомий актор, що потрапив на початку війни в окупацію в містечку Іванкове Київської області, а зараз служить у ЗСУ, зізнався, чи вважає зрадниками тих виконавців, хто до 2022 року працював у РФ. На його думку, не варто оцінювати всіх однаково.

"Чи можна не брати до уваги артистів, що включилися в боротьбу лише після 2022 року? Кожен із випадків варто розглядати індивідуально. Творчий шлях, переконання у кожного свої", — пояснив військовий.

Український телеведучий та актор Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Військовий вважає, що українці повинні перш за все оцінювати артиста по його діям та словам. Варто зважати на те, чи дійсно людина вважає своє минуло прикрою помилкою.

"І якщо в артиста є стовідсоткова щирість, розуміння минулих помилок, непідробне бажання їх виправити, то суспільство це оцінить і приймає такого митця. Якщо ж зашквари все одно тягнуться і слова розходяться зі справами, то чи варто було починати перевтілення?", — вважає захисник.

У Геннадія Попенко також поцікавилися, чи може він дати пораду своїй колишній коханій, із якою був у стосунках чотири роки — співачкою Світланою Лободою. Зірка після початку війни повернулася в Україну та підтримала земляків. Зараз артистка виступає у Європі.

На думку ведучого, Лобода не потребує його порад, адже сама несе відповідальність за свої життя.

Український телеведучий та актор Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Актор мобілізувався влітку 2022 року. Півтора року він служив у 59-й окремій механізованій бригаді. Зараз Попенко у складі Культурного десанту. Це ініціатива, яка об'єднує військовослужбовців, котрі до служби у ЗСУ займалися мистецтвом та культурною діяльністю.

Раніше про мобілізацію в Україні висловився відомий журналіст Дмитро Гордон. А також лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич розкритикував ухилянтів.