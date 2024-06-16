Актер Геннадий Попенко о певцах, работавших на Россию до 2022 года

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Известный украинский актер и ведущий программы "Потерянный мир" Геннадий Попенко высказался по поводу того, должны ли украинцы простить артистов, которые после 2014 года продолжили выступать в России. По его мнению, следует оценивать каждую историю исполнителя отдельно.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Известный актер, попавший в начале войны в оккупацию в городке Иванкове Киевской области, а сейчас служит в ВСУ, признался, считает ли предателями тех исполнителей, кто до 2022 года работал в РФ. По его мнению, не следует оценивать всех одинаково.

"Можно ли не считать артистов, которые включились в борьбу только после 2022 года? Каждый из случаев следует рассматривать индивидуально. Творческий путь, убеждения у каждого свои", — пояснил военный.

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Военный считает, что украинцы должны, прежде всего, оценивать артиста по его действиям и словам. Следует учитывать, действительно ли человек считает свое прошлое досадной ошибкой.

"И если у артиста есть стопроцентная искренность, понимание прошлых ошибок, неподдельное желание их исправить, то общество это оценит и принимает такого художника. Если же зашквары все равно тянутся и слова расходятся с делами, то стоило ли начинать перевоплощение?", — считает защитник.

У Геннадия Попенко также поинтересовались, может ли он дать совет своей бывшей любимой, с которой был в отношениях четыре года — певице Светлане Лободе. Звезда после начала войны вернулась в Украину и поддержала земляков. В настоящее время артистка выступает в Европе.

По мнению ведущего, Лобода не нуждается в его советах, ведь сама несет ответственность за свою жизнь.

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Актер мобилизовался летом 2022 года. Полтора года он служил в 59-й отдельной механизированной бригаде. Сейчас Попенко в составе Культурного десанта. Это инициатива, объединяющая военнослужащих, которые до службы в ВСУ занимались искусством и культурной деятельностью.

Ранее о мобилизации в Украине высказался известный журналист Дмитрий Гордон. А также лидер украинской группы А. Torvald и военнослужащий Женя Галич подверг критике уклонистов.