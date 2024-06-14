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Зрадили свій дім та країну — відомий рокер різко розкритикував ухилянтів

14 червня 2024 20:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співак Женя Галич висловився про ухилянтів
Український рок-музикант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич прокоментував популярний у мережі тренд, пов'язаний із мобілізацією. На думку виконавця, ухилянтам варто соромитися того, що вони уникають служби у такий непростий час.

Про це він заявив в інтерв'ю "Факти Life".

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Співак Женя Галич про ухилянтів

Відомий артист, який з початку війни мобілізувався, прокоментував тренд у соцмережах, у якому користувачі знімають ролики із словом "ухилянт".

Артист вважає, що людям, які не бажають служити у війську, немає чим пишатися, адже вони зрадили свою рідну країну.

Зрадили свій дім та країну — відомий рокер різко розкритикував ухилянтів - фото 1
Український рок-музикант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

"Я не розумію, як можна пишатися тим, що ти зрадник. Ти зрадив себе, свою родину, свій дім, свою країну. На мій погляд, це виключно питання до виховання цих людей і до самоідентифікації. Одягаючи на себе футболку "ухилянт", він чітко дає нам зрозуміти, хто він", — заявив Галич.

Зрадили свій дім та країну — відомий рокер різко розкритикував ухилянтів - фото 2
Український рок-музикант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

На думку фронтмену О.Torvald, чоловіки, які уникають нових правил мобілізації, є порушниками закону.

 Нагадаємо, зараз рокер служить лейтенантом 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Дантес зізнався, чи є в нього бронь від мобілізації. А також ми розповідали, що  фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк доєднався до лав ЗСУ.

ухилянти
мобілізація
українські зірки
війна в Україні
Женя Галич
військові

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