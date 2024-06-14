Співак Женя Галич висловився про ухилянтів

Зрадили свій дім та країну — відомий рокер різко розкритикував ухилянтів
Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич прокоментував популярний у мережі тренд, пов'язаний із мобілізацією. На думку виконавця, ухилянтам варто соромитися того, що вони уникають служби у такий непростий час.
Про це він заявив в інтерв'ю "Факти Life".
Співак Женя Галич про ухилянтів
Відомий артист, який з початку війни мобілізувався, прокоментував тренд у соцмережах, у якому користувачі знімають ролики із словом "ухилянт".
Артист вважає, що людям, які не бажають служити у війську, немає чим пишатися, адже вони зрадили свою рідну країну.
"Я не розумію, як можна пишатися тим, що ти зрадник. Ти зрадив себе, свою родину, свій дім, свою країну. На мій погляд, це виключно питання до виховання цих людей і до самоідентифікації. Одягаючи на себе футболку "ухилянт", він чітко дає нам зрозуміти, хто він", — заявив Галич.
На думку фронтмену О.Torvald, чоловіки, які уникають нових правил мобілізації, є порушниками закону.
Нагадаємо, зараз рокер служить лейтенантом 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Дантес зізнався, чи є в нього бронь від мобілізації. А також ми розповідали, що фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк доєднався до лав ЗСУ.
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