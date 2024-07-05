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Колишній сценарист студії "Квартал 95" пояснив підставу для виїзду у США — реакція українців

5 липня 2024 11:06
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Стас Кожушко
Редактор
Руслан Ханумак назвав підставу для виїзду у США — українці обурені
Шоумен Руслан Ханумак. Фото: Instagram/hanumak
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, колишній сценарист студії "Квартал 95", шоумен Руслан Ханумак опублікував відео зі США. Втім, як йому вдалося виїхати на тлі мобілізації, 34-річний уродженець Запоріжжя повідомив лише зараз.

Відповідна публікація російською мовою, якою шоумен веде свої соцмережі, з’явилась в Instagram Ханумака. 

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Підстава для виїзду Руслана Ханумака за кордон

Серйозну тему шоумен розпочав з жарту. Мовляв, його "випустив" колишній президент України Петро Порошенко і допоміг з оформлення документів. Вже далі колишній чоловік блогерки-мільйонниці Аліни Шаманської (Шаманка) заявив — виїхав офіційно та не порушив чинне законодавство.

"Коли закон про мобілізацію набув чинності я одразу пройшов ВЛК та МСЕК. Не висвітлював ці речі як відомі блогери лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною (своїм сином, до якого прилетів у США. — Ред.)", — заявив Ханумак.

У підтвердження своїх слів шоумен опублікував скриншот свого профілю в додатку "Резерв+", де інформується, що в Ханумака відстрочка до 03 листопада цього року. 

Ханумак Резерв+
Профіль Руслана Ханумака в додатку "Резерв+". Скриншот: Instagram/hanumak

Руслан зазначив: всі з його оточення знають, що в нього завжди з собою медичні препарати, бо періодично стаються напади астми. 

"Та в нас у сім'ї це від діда по мамі. І кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії (йдеться про чинного президента Володимира Зеленського. — Ред.), а покійному діду Арто", — зауважив Ханумак.

Реакція соцмереж на виїзд Руслана Ханумака

Як і в попередній публікації, шоумен не став закривати коментарі. Через це чимало користувачів соцмережі висловили обурення з приводу виїзду Ханумака, аби побачитися з сином. 

  • У мене колега епілептик зараз на Донеччині. Відстрочки не дали.
  • Бачите, як класно дружити з тими, хто при владі! А прості люди, навіть з туберкульозом, гепатитом і іншими серйозними хворобами — воюють.
  • Я не здивована, не погано заплатив за довідку про непридатність. Та й звʼязки непогано порішали. Тільки, краще б мовчав.
  • Чоловіків з одним легким призивають, а тут якась астма, ага повірив.
  • А чому цікаво мої пацієнти з астмою всі придатні?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruslan Hanumak (@hanumak)

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн, який живе з родиною у Франції, висловився про мобілізацію в Україні. Також ми розповідали, що Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець".

Квартал 95 українські зірки мобілізація сценарист виїзд за кордон Руслан Ханумак

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