Руслан Ханумак назвав підставу для виїзду у США — українці обурені

Шоумен Руслан Ханумак. Фото: Instagram/hanumak

Напередодні, колишній сценарист студії "Квартал 95", шоумен Руслан Ханумак опублікував відео зі США. Втім, як йому вдалося виїхати на тлі мобілізації, 34-річний уродженець Запоріжжя повідомив лише зараз.

Відповідна публікація російською мовою, якою шоумен веде свої соцмережі, з’явилась в Instagram Ханумака.

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Серйозну тему шоумен розпочав з жарту. Мовляв, його "випустив" колишній президент України Петро Порошенко і допоміг з оформлення документів. Вже далі колишній чоловік блогерки-мільйонниці Аліни Шаманської (Шаманка) заявив — виїхав офіційно та не порушив чинне законодавство.

"Коли закон про мобілізацію набув чинності я одразу пройшов ВЛК та МСЕК. Не висвітлював ці речі як відомі блогери лише тому, що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною (своїм сином, до якого прилетів у США. — Ред.)", — заявив Ханумак.

У підтвердження своїх слів шоумен опублікував скриншот свого профілю в додатку "Резерв+", де інформується, що в Ханумака відстрочка до 03 листопада цього року.

Профіль Руслана Ханумака в додатку "Резерв+". Скриншот: Instagram/hanumak

Руслан зазначив: всі з його оточення знають, що в нього завжди з собою медичні препарати, бо періодично стаються напади астми.

"Та в нас у сім'ї це від діда по мамі. І кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії (йдеться про чинного президента Володимира Зеленського. — Ред.), а покійному діду Арто", — зауважив Ханумак.

Реакція соцмереж на виїзд Руслана Ханумака

Як і в попередній публікації, шоумен не став закривати коментарі. Через це чимало користувачів соцмережі висловили обурення з приводу виїзду Ханумака, аби побачитися з сином.

У мене колега епілептик зараз на Донеччині. Відстрочки не дали.

Бачите, як класно дружити з тими, хто при владі! А прості люди, навіть з туберкульозом, гепатитом і іншими серйозними хворобами — воюють.

Я не здивована, не погано заплатив за довідку про непридатність. Та й звʼязки непогано порішали. Тільки, краще б мовчав.

Чоловіків з одним легким призивають, а тут якась астма, ага повірив.

А чому цікаво мої пацієнти з астмою всі придатні?

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн, який живе з родиною у Франції, висловився про мобілізацію в Україні. Також ми розповідали, що Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець".