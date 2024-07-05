Руслан Ханумак назвал основание для выезда в США — украинцы возмущены

Шоумен Руслан Ханумак. Фото: Instagram/hanumak

Накануне бывший сценарист студии "Квартал 95" шоумен Руслан Ханумак опубликовал видео из США. Впрочем, как ему удалось уехать на фоне мобилизации, 34-летний уроженец Запорожья сообщил только сейчас.

Соответствующая публикация на русском языке, на котором шоумен ведет свои соцсети, появилась в Instagram Ханумака.

Читайте также:

Основание для выезда Руслана Ханумака за границу

Серьезную тему шоумен начал с шутки. Мол, его "выпустил" бывший президент Украины Петр Порошенко и помог в оформлении документов. Уже дальше бывший муж блогера-миллионника Алины Шаманской (Шаманка) заявил — выехал официально и не нарушил действующее законодательство.

"Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВЛК и МСЭК. Не освещал эти вещи как известные блогеры только потому, что не счел нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком (своим сыном, к которому прилетел в США. — Ред.)", — заявил Ханумак.

В подтверждение своих слов шоумен опубликовал скриншот своего профиля в приложении "Резерв+", где сообщается, что у Ханумака отсрочка до 03 ноября этого года.

Профиль Руслана Ханумака в приложении "Резерв+". Скриншот: Instagram/hanumak

Руслан отметил: все из его окружения знают, что у него всегда с собой медицинские препараты, потому что периодически случаются приступы астмы.

"Да, у нас в семье это от деда по маме. И кому надо сказать "спасибо" за выезд, так это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании (речь идет о действующем президенте Владимире Зеленском. — Ред.), а покойному деду Арто", — заметил Ханумак.

Реакция соцсетей на выезд Руслана Ханумака

Как и в предыдущей публикации, шоумен не стал закрывать комментарии. Поэтому многие пользователи соцсети выразили возмущение по поводу выезда Ханумака, чтобы увидеться с сыном.

У меня коллега эпилептик сейчас в Донецкой области. Отсрочки не дали.

Видите, как классно дружить с теми, кто у власти! А простые люди, даже с туберкулезом, гепатитом и другими серьезными болезнями воюют.

Я не удивлена, не плохо заплатил за справку о негодности. Да и связи неплохо порешали. Только лучше бы молчал.

Мужчин с одним легким призывают, а тут какая-то астма, ага поверил.

А почему интересно мои пациенты с астмой все пригодны?

Напомним, ранее мы писали, что певец Иван Дорн, живущий с семьей во Франции, высказался о мобилизации в Украине. Также мы рассказывали, что Вадима Шевеленко, который обругалветерана на протезах в Одессе внесли в базу "Миротворец".