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Колишній Тейлор Свіфт зізнався, як вони розійшлись після шести років стосунків

16 червня 2024 06:00
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Джо Олвін розсекретив деталі розриву з Тейлор Свіфт
Співачка Тейлор Свіфт з колишнім хлопцем Джо Олвіном у 2020 році. Фото: Крістофер Полк / NBC
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Колишній Тейлор Свіфт Джо Олвін нарешті порушив мовчання і розповів про його розрив зі співачкою. Він згадує стосунки лише з позитивного боку.

Про це пише TMZ.

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Джо Олвін розсекретив деталі розриву з Тейлор Свіфт

Англійський актор дав інтерв'ю The Sunday Times. Його запитали, чи слухав він новий альбом Тейлор Свіфт "The Tortured Poets Department". У піснях є чимало посилань на історію їхніх стосунків. Співачка немов натякає, що винен у закінченні роману саме чоловік.  

Тейлор Свіфт та Джо Олвін. Фото: Джексон Лі
Тейлор Свіфт та Джо Олвін. Фото: Джексон Лі

Олвін намагався викручуватись і не відповідати на незручні запитання. Він сподівається, що люди з розумінням поставляться до їхнього давнього розриву. Адже, мають зрозуміти, як важко закінчити шестирічні стосунки, які були наповнені коханням та відданістю.

Для актора наслідки їхнього розставання були дуже незвичайними, адже публіка "вибухнула" від цієї новини через тиждень після того, як це сталося. У Олвіна не було часу приватно пережити цей період.

Колишній Тейлор зауважив, що між правдою та чутками про їхній розрив практично прірва. 

Фото: Edward Opi / SplashNews.com
Тейлор Свіфт та Джо Олвін. Фото: Edward Opi / SplashNews.com

Також англійський актор скромно поділився деталями свого сьогоднішнього особистого життя. Він не коментує, чи зустрічається з кимось. Втім, переконаний, що хоче бути в тіні від публічності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joe Alwyn (@joe.alwyn)

Натомість Тейлор Свіфт на весь світ показує свої щасливі стосунки з американським футболістом Тревісом Келсі. Вони зустрілися через пів року після того, як у квітні 2023 року з'явилась новина про розставання з Джо.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: andrewspruill/instagram
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: andrewspruill/instagram

Нагадаємо, Тейлор Свіфт відреагувала на публічне обговорення ймовірної вагітності Леді Гаги. Також вона обурилась, коли її фото опублікували на сайті з еротичним контентом.

Тейлор Свіфт
закордонні зірки
розлучення
США
Кохання
співачка
відносини

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