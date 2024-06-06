Тейлор Свіфт стала на захист Леді Гаги після чуток про її вагітність

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Американська співачка Тейлор Свіфт заступилася за співачку Леді Гагу, яку цього тижня запідозрили у вагітності. Приводом для чуток стали фотографії артистки з весілля її сестри, на яких помітили чималий живіт.

Про це пише Daily Mail.

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Леді Гага майже відразу відреагувала на ці новини і заявила, що не вагітна, просто набрала зайву вагу. Вона процитувала рядок із пісні Тейлор Свіфт: "Просто плачу у спортзалі".

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: соціальні мережі

"Чи можемо ми нарешті погодитися з тим, що обговорювати жіноче тіло — це агресивно і безвідповідально? Леді Гага нікому не зобов'язана нічого пояснювати, як будь-яка інша жінка", — написала під її дописом Тейлор Свіфт.

Саму Тейлор Свіфт, яка зараз зустрічається з американським спортсменом Тревісом Келсі, теж підозрювали, що вона чекає від нього дитину. Останнім часом у мережі обговорюють не тільки можливу вагітність Леді Гаги, але й її можливі заручини з бойфрендом Майклом Поланскі: вся справа в обручці, яку помітили на її пальці.

Нагадаємо, Леді Гага відреагувала на чутки про свою вагітність.