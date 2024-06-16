Джо Олвин рассекретил детали разрыва с Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт с бывшим юношей Джо Олвином в 2020 году. Фото: Кристофер Полк/NBC

Бывший Тейлор Свифт Джо Олвин наконец-то нарушил молчание и рассказал о его разрыве с певицей. Он упоминает об отношениях только с положительной стороны.

Об этом пишет TMZ.

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Английский актер дал интервью The Sunday Times. Его спросили, слушал ли он новый альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department. В песнях есть немало отсылок на историю их отношений. Певица словно намекает, что виноват в окончании романа мужчина.

Тейлор Свифт и Джо Олвин. Фото: Джексон Ли

Олвин пытался выкручиваться и не отвечать на неудобные вопросы. Он надеется, что люди с пониманием отнесутся к их давнему разрыву. Ведь должны понять, как трудно закончить шестилетние отношения, наполненные любовью и преданностью.

Для актера последствия их расставания были очень необычными, ведь публика "взорвалась" от этой новости через неделю после того, как это произошло. У Олвина не было времени частно пережить этот период.

Бывший Тейлор заметил, что между правдой и слухами об их разрыве практически — пропасть. Однако, конкретной причины так и не назвал.

Тейлор Свифт и Джо Олвин. Фото: Edward Opi/SplashNews.com

Также английский актер скромно поделился деталями своей личной жизни. Он не комментирует, встречается ли с кем-нибудь. Впрочем, уверен, что хочет быть в тени от публичности.

Тейлор Свифт на весь мир показывает свои счастливые отношения с американским футболистом Тревисом Келси. Они встретились через полгода после того, как в апреле 2023 появилась новость о расставании с Джо.

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: andrewspruill/instagram

Напомним, Тейлор Свифт отреагировала на публичное обсуждение предполагаемой беременности Леди Гаги. Также она возмутилась, когда ее фото было опубликовано на сайте с эротическим контентом.