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Колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція

20 червня 2024 17:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Репер Тревіс Скотт опинився за ґратами — деталі
Американський реп-виконавець Тревіс Скотт. Фото: instagram.com/travisscott/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американського репера Тревіса Скотта заарештувала поліція. Він порушив громадський порядок в Маямі.

Про це повідомляє Page Six.

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Репера Тревіса Скотта (справжнє ім'я — Жак Бермон Вебстер II) заарештували. За повідомленням поліції Маямі-Біч, інцидент стався на пристані для яхт Маямі-Біч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by flame (@travisscott)

Скотт відпочивав на чартерному судні, однак власник човна попросив його піти. Репер дуже "розлютився, вигукуючи нецензурну лайку". На пристань викликали офіцерів, і його попросили піти. Скотт пішов і повернувся вдруге, і знову вступив у суперечку з екіпажем. Скотта знову попросили піти. Після того, як він відмовився піти  — його заарештували

33-річному музиканту пред'явлені звинувачення в порушенні приватної власності в стані алкогольного сп'яніння. Наразі він перебуває у виправному центрі Тернер Гілфорд Найт.

Репер раніше зустрічався із всесвітньо відомою моделлю Кайлі Дженнер. Пара почала жити разом у 2017 році, а в лютому 2019-го вони вперше стали батьками. У них народилася донька Стормі.

Колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція - фото 1
Модель Кайлі Дженер із донькою Стормі. Фото: instagram.com/travisscott/

Нагадаємо, правоохоронці встановили нові деталі смерті актора Меттью Перрі. А також британський мільйонер Девід Томас Блайт застрелив свою дружину Вікторію Віру та після злочину чинив самогубство.

в'язниця
поліція
Кайлі Дженнер
закордонні зірки
арешт

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