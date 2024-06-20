Репер Тревіс Скотт опинився за ґратами — деталі

Американський реп-виконавець Тревіс Скотт. Фото: instagram.com/travisscott/

Американського репера Тревіса Скотта заарештувала поліція. Він порушив громадський порядок в Маямі.

Про це повідомляє Page Six.

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Репера Тревіса Скотта (справжнє ім'я — Жак Бермон Вебстер II) заарештували. За повідомленням поліції Маямі-Біч, інцидент стався на пристані для яхт Маямі-Біч.

Скотт відпочивав на чартерному судні, однак власник човна попросив його піти. Репер дуже "розлютився, вигукуючи нецензурну лайку". На пристань викликали офіцерів, і його попросили піти. Скотт пішов і повернувся вдруге, і знову вступив у суперечку з екіпажем. Скотта знову попросили піти. Після того, як він відмовився піти — його заарештували

33-річному музиканту пред'явлені звинувачення в порушенні приватної власності в стані алкогольного сп'яніння. Наразі він перебуває у виправному центрі Тернер Гілфорд Найт.

Репер раніше зустрічався із всесвітньо відомою моделлю Кайлі Дженнер. Пара почала жити разом у 2017 році, а в лютому 2019-го вони вперше стали батьками. У них народилася донька Стормі.

Модель Кайлі Дженер із донькою Стормі. Фото: instagram.com/travisscott/

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