Рэпер Тревис Скотт оказался за решеткой.

Американский рэп-исполнитель Тревис Скотт. Фото: instagram.com/travisscott/

Американского репера Тревиса Скотта арестовала полиция. Он нарушил общественный порядок в Майами.

Об этом сообщает Page Six.

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Репера Тревиса Скотта (настоящее имя – Жак Бермон Вебстер II) арестовали. По данным полиции Майами-Бич, инцидент произошел на пристани для яхт Майами-Бич.

Скотт отдыхал на чартерном судне, однако владелец лодки попросил его уйти. Репер очень "разозлился, выкрикивая нецензурную брань". На пристань вызвали офицеров, и его попросили покинуть место. Скотт ушел и вернулся во второй раз, и снова вступил в спор с экипажем. Скотта снова попросили уйти. После того как он отказался уйти— его арестовали.

33-летнему музыканту предъявлены обвинения в нарушении частной собственности в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится в исправительном центре Тернер Гилфорд Найт.

Репер ранее встречался со всемирно известной моделью Кайли Дженнер. Пара начала жить вместе в 2017 году, а в феврале 2019 они впервые стали родителями. У них родилась дочь Сторми.

Модель Кайли Дженер с дочерью Сторми. Фото: instagram.com/travisscott/

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