Віктор Розовий вперше показав голову після поранення на фронті — фото

Комік Віктор Розовий вперше показав тяжке поранення голови — фото
Український гуморист Віктор Розовий отримав складне поранення на полі бою. Він вперше вирішив показати, який мав вигляд після бою.
Світлину комік виклав в Instagram.
Віктор Розовий шокував наслідками поранення на полі бою
Комік захищав Україну на полі бою у складі 3-ї ОШБр. На фронті він отримав важке осколкове поранення голови 21 березня цього року. Після важкої операції за його життя лікарі боролись протягом двох тижнів.
Віктор Розовий вперше поділився світлиною, який має вигляд після операції його голова. Комік пожартував, втім ситуація — серйозна.
Нагадаємо, Віктор Розовий отримав складне поранення на полі бою і потрапив до лікарні. Також він емоційно відреагував на скандал з ветераном у ветклініці.
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