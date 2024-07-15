Віктор Розовий вперше показав голову після поранення на фронті — фото

Український гуморист Віктор Розовий. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Український гуморист Віктор Розовий отримав складне поранення на полі бою. Він вперше вирішив показати, який мав вигляд після бою.

Світлину комік виклав в Instagram.

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Комік захищав Україну на полі бою у складі 3-ї ОШБр. На фронті він отримав важке осколкове поранення голови 21 березня цього року. Після важкої операції за його життя лікарі боролись протягом двох тижнів.

Віктор Розовий вперше поділився світлиною, який має вигляд після операції його голова. Комік пожартував, втім ситуація — серйозна.

Поранення Віктора Розового на війні. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Нагадаємо, Віктор Розовий отримав складне поранення на полі бою і потрапив до лікарні. Також він емоційно відреагував на скандал з ветераном у ветклініці.