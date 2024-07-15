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Комік Віктор Розовий вперше показав тяжке поранення голови — фото

15 липня 2024 19:57
Антоніна Завадська - Редактор
Віктор Розовий вперше показав голову після поранення на фронті — фото
Український гуморист Віктор Розовий. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Антоніна Завадська - Редактор

Український гуморист Віктор Розовий отримав складне поранення на полі бою. Він вперше вирішив показати, який мав вигляд після бою. 

Світлину комік виклав в Instagram. 

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Комік захищав Україну на полі бою у складі 3-ї ОШБр. На фронті він отримав важке осколкове поранення голови 21 березня цього року. Після важкої операції за його життя лікарі боролись протягом двох тижнів. 

Віктор Розовий вперше поділився світлиною, який має вигляд після операції його голова. Комік пожартував, втім ситуація — серйозна.

Поранення Віктора Розового на війні. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Поранення Віктора Розового на війні. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Нагадаємо, Віктор Розовий отримав складне поранення на полі бою і потрапив до лікарні. Також він емоційно відреагував на скандал з ветераном у ветклініці. 

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