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Комик Виктор Розовый впервые показал тяжелое ранение головы — фото

15 июля 2024 19:57
Антонина Завадская - Редактор
Виктор Розовый впервые показал голову после ранения на фронте.
Украинский юморист Виктор Розовый. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Антонина Завадская - Редактор

Украинский юморист Виктор Розовый получил сложное ранение в поле боя. Он впервые решил показать, как выглядел после боя.

Фотографию комик выложил в Instagram.

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Комик защищал Украину на поле боя в составе 3-й ОШБр. На фронте он получил тяжелое осколочное ранение головы 21 марта этого года. После тяжелой операции за его жизнь врачи боролись в течение двух недель.

Виктор Розовый впервые поделился фотографией, как выглядит после операции его голова. Комик пошутил, впрочем, ситуация — серьезная.

Ранение Виктора Розового на войне. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Ранение Виктора Розового на войне. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Напомним, Виктор Розовый получил сложное ранение на поле боя и попал в больницу. Также он эмоционально отреагировал на скандал с ветераном в ветеринарной клинике.

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