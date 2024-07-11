Ігор Кондратюк засудив пропутініські заяви репера Серьоги — деталі

Кондратюк різко відреагував на пропутінські заяви колеги по шоу Серьоги
Український шоумен Ігор Кондратюк публічно відреагував на вислови скандального білоруського репера Серьогу. Вони кілька років разом працювали на телебаченні.
Про це пише ТСН.
Кондратюк поставив на місце путініста Серьогу
Репер Серьога активно бере участь в російських пропагандистських програмах та цинічно називає українців — "нацистами". Хоча сам працював на українському телебаченні та жив в Україні. Втім, репер зайшов у брехні ще далі та пояснив цим викрадення своїх синів від матері.
"Якщо коротко висловитися, я не хотів би, щоб моїх синів виховували нацисти. І тому ми домовилися з їхньою мамою, що я буду їх виховувати", — казав проросійський репер.
На такі гучні заяви відреагував Ігор Кондратюк, який кілька років працював в одному шоу з репером. Він вважає, що в нього "не все добре з головою".
"Тут брутального Серьогу брутально поім*ла ФСБ, здається. А мо' він чимось сильно затягнувся? Або просто сеча в голову підійшла? З ким доводилось працювати!" — відреагував Кондратюк.
Репер Серьога був в стосунках з українською танцівницею Поліною Ололо. У них народилось двоє синів, яких у 2019 році репер викрав за кордон без відома дівчини. До того ж, репер підтримує диктаторський режим Олександра Лукашенка та повномасштабне вторгнення росіян в Україну.
Нагадаємо, путіністи прагнуть забрати майно Валерія Меладзе в обмін на можливість виступати в РФ. Також ми розповідали, що цинічно думає репер Серьога про Україну.
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