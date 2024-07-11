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Кондратюк різко відреагував на пропутінські заяви колеги по шоу Серьоги

11 липня 2024 09:16
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ігор Кондратюк засудив пропутініські заяви репера Серьоги — деталі
Український телеведучий Ігор Кондратюк. Фото: instagram/kondratiuk_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український шоумен Ігор Кондратюк публічно відреагував на вислови скандального білоруського репера Серьогу. Вони кілька років разом працювали на телебаченні.

Про це пише ТСН.

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Репер Серьога активно бере участь в російських пропагандистських програмах та цинічно називає українців — "нацистами". Хоча сам працював на українському телебаченні та жив в Україні. Втім, репер зайшов у брехні ще далі та пояснив цим викрадення своїх синів від матері. 

"Якщо коротко висловитися, я не хотів би, щоб моїх синів виховували нацисти. І тому ми домовилися з їхньою мамою, що я буду їх виховувати", — казав проросійський репер.

На такі гучні заяви відреагував Ігор Кондратюк, який кілька років працював в одному шоу з репером. Він вважає, що в нього "не все добре з головою".

"Тут брутального Серьогу брутально поім*ла ФСБ, здається. А мо' він чимось сильно затягнувся? Або просто сеча в голову підійшла? З ким доводилось працювати!" — відреагував  Кондратюк.

Ігор Кондратюк засуджує Серьогу
Ігор Кондратюк засуджує Серьогу. Фото: facebook/profile.php

Репер Серьога був в стосунках з українською танцівницею Поліною Ололо. У них народилось двоє синів, яких у 2019 році репер викрав за кордон без відома дівчини. До того ж, репер підтримує диктаторський режим Олександра Лукашенка та повномасштабне вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, путіністи прагнуть забрати майно Валерія Меладзе в обмін на можливість виступати в РФ. Також ми розповідали, що цинічно думає репер Серьога про Україну.

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