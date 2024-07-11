Игорь Кондратюк осудил пропутинские заявления рэпера Сереги — детали

Кондратюк резко отреагировал на пропутинские заявления коллеги по шоу Сереги
Украинский шоумен Игорь Кондратюк публично отреагировал на высказывания скандального белорусского репера Серегу. Они несколько лет вместе работали по телевидению.
Об этом пишет ТСН.
Кондратюк поставил на место путиниста Серегу
Рэпер Серега активно участвует в российских пропагандистских программах и цинично называет украинцев - "нацистами". Хотя сам работал на украинском телевидении и жил в Украине. Впрочем, рэпер зашел во лжи еще дальше и объяснил этим похищение своих сыновей от матери.
"Если коротко высказаться, я не хотел бы, чтобы моих сыновей воспитывали нацисты. И потому мы договорились с их мамой, что я буду их воспитывать", — говорил пророссийский рэпер.
На такие громкие заявления отреагировал Игорь Кондратюк, несколько лет работавший в одном шоу с репером. Он считает, что у него "не все хорошо с головой".
"Здесь брутального Серегу брутально поим*ла ФСБ, кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла? С кем приходилось работать!" — отреагировал Кондратюк.
Рэпер Серега был в отношениях с украинской танцовщицей Полиной Ололо. У них родилось двое сыновей, которых в 2019 году рэпер похитил за границу без ведома девушки. К тому же рэпер поддерживает диктаторский режим Александра Лукашенко и полномасштабное вторжение россиян в Украину.
Напомним, путинисты стремятся забрать имущество Валерия Меладзе в обмен на возможность выступать в РФ. Также мы рассказывали, что цинично думает рэпер Серега об Украине.
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