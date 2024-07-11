Игорь Кондратюк осудил пропутинские заявления рэпера Сереги — детали

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк. Фото: instagram/kondratiuk_official

Украинский шоумен Игорь Кондратюк публично отреагировал на высказывания скандального белорусского репера Серегу. Они несколько лет вместе работали по телевидению.

Об этом пишет ТСН.

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Рэпер Серега активно участвует в российских пропагандистских программах и цинично называет украинцев - "нацистами". Хотя сам работал на украинском телевидении и жил в Украине. Впрочем, рэпер зашел во лжи еще дальше и объяснил этим похищение своих сыновей от матери.

"Если коротко высказаться, я не хотел бы, чтобы моих сыновей воспитывали нацисты. И потому мы договорились с их мамой, что я буду их воспитывать", — говорил пророссийский рэпер.

На такие громкие заявления отреагировал Игорь Кондратюк, несколько лет работавший в одном шоу с репером. Он считает, что у него "не все хорошо с головой".

"Здесь брутального Серегу брутально поим*ла ФСБ, кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла? С кем приходилось работать!" — отреагировал Кондратюк.

Игорь Кондратюк осуждает Серегу. Фото: facebook/profile.php

Рэпер Серега был в отношениях с украинской танцовщицей Полиной Ололо. У них родилось двое сыновей, которых в 2019 году рэпер похитил за границу без ведома девушки. К тому же рэпер поддерживает диктаторский режим Александра Лукашенко и полномасштабное вторжение россиян в Украину.

Напомним, путинисты стремятся забрать имущество Валерия Меладзе в обмен на возможность выступать в РФ. Также мы рассказывали, что цинично думает рэпер Серега об Украине.