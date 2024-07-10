Валерій Меладзе хоче повернутися до Росії — пропагандисти поставили йому умову

Російський співак Валерій Меладзе. Фото: Instagram/meladzevalerian

Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе планує повернутися до РФ. Втім, путіністи поставили йому умову, яка стосується його нерухомості.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На початку повномасштабної війни співак засудив російське вторгнення на територію України. Публікацію він не видалив і став переважно жити в Європі. Але інколи приїжджає до Росії. Місцева податкова взялась за його бізнеси, а концертів майже не має.

Після того як Меладзе, який тривалий час мовчить про війну, вирішив повернутися до РФ, активісти руху "Ветерани Росії" висунули йому ультиматум. Путіністи запропонували чоловікові ексучасниці гурту ВІА Гра Альбіни Джанабаєвої (живе в Москві з дітьми) продати віллу в Іспанії та передати гроші на потреби так званої "СВО". Мовляв, так співак не словом, а ділом доведе свій "патріотичний настрій".

"Кошти за елітну нерухомість стануть у нагоді добровольцям, військовослужбовцям та підрозділам у зоні СВО", — пишуть російські пабліки.

Ані менеджмент 59-річного музичного виконавця, ані сам Валерій Меладзе поки що публічно на таку "пропозицію" не відреагував.

Російський співак Валерій Меладзе. Фото: Instagram/meladzevalerian

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська співачка українського походження Таїсія Повалій зізналась, коли саме отримала громадянство РФ. Також ми розповідали, що російська співачка Алла Пугачова відреагувала на удар окупантів по лікарні "Охматдит".