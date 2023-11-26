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Консультант фильма "Наполеон" ответил хейтерам

26 ноября 2023 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Консультант фильма "Наполеон" ответил хейтерам
Фрагмент фильма "Наполеон". Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в мировой, и в частности украинский кинопрокат, вышла историческая драма "Наполеон" титулованного английского режиссера Ридли Скотта. Он снял драму о французском полководце Наполеоне Бонапарте и накануне вступил в перепалку с историками. Не промолчал и консультант фильма.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Автор биографий о Бонапарте, Эндрю Робертс, раскритиковал ключевые сцены фильма. В частности, стрельбу из пушек по пирамидам в Египте и тот фрагмент, где император смотрит за казнью Марии-Антуанетты.

Он заявил, что Риддли Скотт неверно изображал Бонапарта как диктатора, который сходит с ума от высокомерия. А также правителя, потерпевшего поражение в Российской империи только из-за холодной погоды, не упоминая тиф.

Консультант по батальным сценам "Наполеона" Пол Биддис назвал критиков жертвами непрерывной пропаганды. По его словам, выдумки Бонапарта произвели впечатление на всю Францию и запугали его врагов, пока Ватерлоо не произошло в 1815 году.

"Наполеон был известен тем, что преувеличивал свои собственные победы, и было не так много способов проверить или обжаловать его версию. После морской битвы он писал письмо, утверждая, что захватил четыре корабля, хотя на самом деле только один. Он делал большие блефы, и люди ему верили, поэтому ему все сошло с рук. Именно так он поднялся", — сказал Пол Биддис.

Относительно Ридли Скотта, он эмоционально обратился к критикам, которым не понравился его фильм.

"Когда у меня возникают проблемы с историками, я им говорю: "Извини, приятель, ты там был? Нет? Тогда будь добр, заткнись", — заявил накануне Ридли Скотт.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, будет ли продолжение фильма "Барби".

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