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Концерт Klavdia Petrivna вызвал ажиотаж – две тысячи билетов раскупили за час

24 апреля 2024 16:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
На концерт Klavdia Petrivna раскупили две тысячи билетов в час.
Анонимная украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
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Необычная украинская певица Klavdia Petrivna, скрывающая свою личность, анонсировала сольный концерт. В первый час продажи билетов украинцы выкупили практически треть зала.

Об этом сообщили на сайте продаж.

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Певица Klavdia Petrivna анонсировала первый концерт и сразу замахнулась на Дворец Спорта в Киеве. Однако, ей может удаться собрать столько поклонников. Ведь первые 2 тысячи билетов продали за час.

В общей сложности зал дворца вмещает до 8 тысяч поклонников. Концерт запланирован на 30 августа 2024 года. Билеты стоят от 700 грн до 7 500 грн.

"Друзья, я так мечтаю увидеть блеск ваших глаз, спеть вместе с вами "Знайди мене, подзвони... поэтому приглашаю вас на мой первый сольник", — писала Klavdia Petrivna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Concert.ua (@concert_ru)

Напомним, певица Klavdia Petrivna внезапно появилась на концерте Артема Пивоварова. Также в соцсетях продолжают угадывать, кто скрывается под красной вуалю – какие есть версии.

Киев
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Klavdia Petrivna

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