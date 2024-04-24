На концерт Klavdia Petrivna раскупили две тысячи билетов в час.

Анонимная украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Необычная украинская певица Klavdia Petrivna, скрывающая свою личность, анонсировала сольный концерт. В первый час продажи билетов украинцы выкупили практически треть зала.

Об этом сообщили на сайте продаж.

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Певица Klavdia Petrivna анонсировала первый концерт и сразу замахнулась на Дворец Спорта в Киеве. Однако, ей может удаться собрать столько поклонников. Ведь первые 2 тысячи билетов продали за час.

В общей сложности зал дворца вмещает до 8 тысяч поклонников. Концерт запланирован на 30 августа 2024 года. Билеты стоят от 700 грн до 7 500 грн.

"Друзья, я так мечтаю увидеть блеск ваших глаз, спеть вместе с вами "Знайди мене, подзвони... поэтому приглашаю вас на мой первый сольник", — писала Klavdia Petrivna.

Напомним, певица Klavdia Petrivna внезапно появилась на концерте Артема Пивоварова. Также в соцсетях продолжают угадывать, кто скрывается под красной вуалю – какие есть версии.