Хто ховається під образом Klavdia Petrivna — відео

Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarov_poland

Співачка Klavdia Petrivna, яка поки що не розсекретила свого справжнього імені, стала запрошеною гостею трьох концертів Артема Пивоварова в столичному "Палаці Спорту". Останній з них пройшов у понеділок, 22 квітня. В мережі почали активно обговорювати, хто може ховатися під образом.

Про це пише "МУЗВАР".

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Хто ховається під образом Klavdia Petrivna

За інформацією музичного порталу, Соломія Опришко, яку найчастіше називають у мережі Klavdia Petrivna, була помічена у чорній кепці біля службового входу "Палацу Спорту". На майданчик вона зайшла разом з продюсеркою лейблу Nebo Music, Катериною Шевченко, та колегою по шоу-бізнесу — співаком OSTY. Саме з ним Klavdia Petrivna має найбільше колаборацій.

"Зараз в соцмережах обговорюють головний атрибут співачки на концертах Пивоварова - довгі білі нігті. Але, кажуть, що на концерті 20 квітня вони були коротші за ті, які усі бачили 19 квітня. Як бачимо, гра все цікавіша", — зауважили в "МУЗВАР".

Раніше в мережі писали, що проєктом Klavdia Petrivna займається продюсерка Ірина Горова (працює, зокрема, з Надею Дорофєєвою). Нібито Соломії 17 років, тож лейбл Pomitni чекає, коли артистка стане повнолітньою. Також подейкують, що Опришко — сестра співака OSTY. Самі виконавці цієї інформації не коментують.

Зазначимо, що Klavdia Petrivna вперше з’явилась на публіці саме на концертах Артема Пивоварова, втім обличчя не показала. Артистка відіграє своє перше шоу 30 серпня в столичному "Палаці Спорту". Втім, чи назве ім’я — в афіші не йдеться.

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