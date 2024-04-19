Klavdia Petrivna вперше вийшла на сцену — чи показала співачка обличчя

Образ співачки Klavdia Petrivna. Фото: Instagram/klavdia_petrivna

Одна з найзагадковіших співачок українського шоу-бізнесу Klavdia Petrivna вперше зʼявилася на сцені. Вона стала запрошеною гостею концерту Артема Пивоварова в столичному "Палаці Спорту", який пройшов в п’ятницю, 19 квітня.

Про це повідомляє видання "СЛУХ".

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Перший виступ Klavdia Petrivna

Участь співачки на концерті команда Артема Пивоварова не анонсувала. Вона з’явилась з під сцени у червоному вбрані, а її обличчя приховав великий капелюх у китайському стилі. Разом з Артемом Klavdia Petrivna наживо виконала нову пісню, яку поки що артисти не анонсували.

За інформацією "МУЗВАР", новий трек створений в рамках авторського проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Реліз відбудеться 25 квітня. У своїй публікації творці "МУЗВАР" натякнули, що під образом Klavdia Petrivna маскується співачка Маша Кондратенко, яка відома, зокрема, своїм треком "Ванька-Встанька".

Про Klavdia Petrivna

Перші демозаписи Klavdia Petrivna зʼявились у TikTok в липні 2023-го. На стрімінгові сервіси треки артистки потрапили восени. Лише на Spotify її слухають понад 549 тисяч користувачів. Такої аудиторії немає в багатьох відомих представників українського шоу-бізнесу.

Її пісня "Знайди мене" вийшла пів року тому, але й досі входить в десятку найпопулярніших музичних відео українського YouTube. Кліп має понад 15 млн переглядів.

Щодо того, хто насправді приховується під образом Klavdia Petrivna в мережі та ЗМІ ходить багато версій. Втім достовірно невідомо, яка ж артистка відіграє шоу 30 серпня в столичному "Палаці Спорту" під псевдонімом. Це буде перший концерт Klavdia Petrivna.

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