Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Перша поява Klavdia Petrivna на сцені — чи показала співачка обличчя arrow

Перша поява Klavdia Petrivna на сцені — чи показала співачка обличчя

19 квітня 2024 22:41
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Klavdia Petrivna вперше вийшла на сцену — чи показала співачка обличчя
Образ співачки Klavdia Petrivna. Фото: Instagram/klavdia_petrivna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Одна з найзагадковіших співачок українського шоу-бізнесу Klavdia Petrivna вперше зʼявилася на сцені. Вона стала запрошеною гостею концерту Артема Пивоварова в столичному "Палаці Спорту", який пройшов в п’ятницю, 19 квітня.

Про це повідомляє видання "СЛУХ"

Читайте також:

Перший виступ Klavdia Petrivna

Участь співачки на концерті команда Артема Пивоварова не анонсувала. Вона з’явилась з під сцени у червоному вбрані, а її обличчя приховав великий капелюх у китайському стилі. Разом з Артемом Klavdia Petrivna наживо виконала нову пісню, яку поки що артисти не анонсували. 

За інформацією "МУЗВАР", новий трек створений в рамках авторського  проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Реліз відбудеться 25 квітня. У своїй публікації творці "МУЗВАР" натякнули, що під образом Klavdia Petrivna маскується співачка Маша Кондратенко, яка відома, зокрема, своїм треком "Ванька-Встанька".

Про Klavdia Petrivna

Перші демозаписи Klavdia Petrivna зʼявились у TikTok в липні 2023-го. На стрімінгові сервіси треки артистки потрапили восени. Лише на Spotify її слухають понад 549 тисяч користувачів. Такої аудиторії немає в багатьох відомих представників українського шоу-бізнесу.

Її пісня "Знайди мене" вийшла пів року тому, але й досі входить в десятку найпопулярніших музичних відео українського YouTube. Кліп має понад 15 млн переглядів. 

Щодо того, хто насправді приховується під образом Klavdia Petrivna в мережі та ЗМІ ходить багато версій. Втім достовірно невідомо, яка ж артистка відіграє шоу 30 серпня в столичному "Палаці Спорту" під псевдонімом. Це буде перший концерт Klavdia Petrivna.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті скасували виступ співака EL Кравчука через його зовнішність. Також ми розповідали, що співачка М'ята присоромила Гайтану за замовчування війни в Україні.

концерт
музика
Артем Пивоваров
українські зірки
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість