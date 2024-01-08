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Копія Одрі Герберн — голлівудська зірка повторила образ культової акторки на премії Золотий Глобус

8 січня 2024 09:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Копія Одрі Герберн — голлівудська зірка повторила образ культової акторки на премії Золотий Глобус
Одрі Герберн у фільмі "Сніданок у Тіффані". Фото: стоп-кадр з фільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська акторка Гейлі Стайнфільд з'явилась на червоній дорожці "Золотого глобуса 2024" у надзвичайно стильному образі. Очевидно, що її стилісти надихались фільмом "Сніданок у Тіффані".

Про це пише People.

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Акторка Гейлі Стайнфільд, яка озвучила фільм "Людина-павук: через всесвіт", з'явилась на червоному хіднику Золотого Глобуса 2024 у неймовірному образі. Вона вдягла рожеву приталену сукню від Prada та прозорі чорні рукавички. Вбрання акторки нагадали культовий фільм "Сніданок у Тіффані".

Гейлі Стайнфільд на Золотому Глобусі 2024
Гейлі Стайнфільд на "Золотому глобусі 2024". Фото: instagram.com/marielhaenn/
Одрі Герберн у фільмі "Сніданок у Тіффані".
Одрі Герберн для фільму "Сніданок у Тіффані". Фото: стоп-кадр з фільму

Сукня акторки мала рожевий шлейф і милий бант Доповнила вона образ коштовностями від Boucheron.

Очевидно, що стилісти Стайнфільд Роб Зангарді та Маріель Хаенн надихнулись образом Одрі Герберн. Акторка навіть зробила схожу зачіску, хіба що не вистачало сліпучих прикрас. 

Гейлі Стайнфільд на "Золотому глобусі 2024".
Гейлі Стайнфільд на "Золотому глобусі 2024". Фото: instagram.com/marielhaenn/
Одрі Герберн у фільмі "Сніданок у Тіффані".
Одрі Герберн у фільмі "Сніданок у Тіффані". Фото: стоп-кадр з фільму

Гейлі Стайнфільд на червоному хіднику виглядала неймовірно вишукано. Відкрита спина акторки не дасть її прихильникам забути цей вечір.

Раніше ми розповідали про переможців Золотого глобуса і найкращі образи зірок.

Нагадаємо, якими були образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз.

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