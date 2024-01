Образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз — фотопідбірка

Акторка Марго Роббі з Ленні Кравіцем та Колманом Домінго. Фото: Reuters

В каліфорнійському місті Палм-Спрінгз стартував кінофестиваль, на який, традиційно завітали десятки світових знаменитостей. Це одна з престижних світських подій перед церемоніями вручення премій "Золотий глобус" та "Оскар".

Новини.LIVE покаже зірок та їхні яскраві образи на кінофестивалі, який триватиме до 15 січня.

Знаменитості в Палм-Спрінгз

Виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі Марго Роббі завітала на червону доріжку у сукні Balmain. Єва Лонгорія обрала вбрання від Ashi Studio, а Емма Стоун у Louis Vuitton.

Остання поїхала додому зі спецнагородою за роль у фільмі "Бідні-нещасні" Йоргоса Лантімоса. Кері Малліган отримала стилізовану статуетку за роль у фільмі "Маестро" режисера Бредлі Купера, який також зіграв в автобіографічній стрічці головну роль.

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Також спецнагородами відзначили Грету Гервіг (режисерка "Барбі"), Кілліана Мерфі (за роль у фільмі "Оппенгеймер" Крістофера Нолана), всю команду фільму "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе і Біллі Айліш та її брата Фіннеаса О'Коннелла за саундтрек What Was I Made For до фільму "Барбі".

Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннелл. Фото: Reuters

Команда фільму "Вбивці квіткової повні". Фото: Reuters

Кілліан Мерфі та Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

Режисерка Грета Гервіг. Фото: Reuters

