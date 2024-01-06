Образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз — фотопідбірка
В каліфорнійському місті Палм-Спрінгз стартував кінофестиваль, на який, традиційно завітали десятки світових знаменитостей. Це одна з престижних світських подій перед церемоніями вручення премій "Золотий глобус" та "Оскар".
Новини.LIVE покаже зірок та їхні яскраві образи на кінофестивалі, який триватиме до 15 січня.
Знаменитості в Палм-Спрінгз
Виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі Марго Роббі завітала на червону доріжку у сукні Balmain. Єва Лонгорія обрала вбрання від Ashi Studio, а Емма Стоун у Louis Vuitton.
Остання поїхала додому зі спецнагородою за роль у фільмі "Бідні-нещасні" Йоргоса Лантімоса. Кері Малліган отримала стилізовану статуетку за роль у фільмі "Маестро" режисера Бредлі Купера, який також зіграв в автобіографічній стрічці головну роль.
Також спецнагородами відзначили Грету Гервіг (режисерка "Барбі"), Кілліана Мерфі (за роль у фільмі "Оппенгеймер" Крістофера Нолана), всю команду фільму "Вбивці квіткової повні" режисера Мартіна Скорсезе і Біллі Айліш та її брата Фіннеаса О'Коннелла за саундтрек What Was I Made For до фільму "Барбі".
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" жорстоко побили у Лос-Анджелесі. Також ми розповідали, що у віці ста років померла зірка "Мері Поппінс", британська акторка Глініс Джонс.
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