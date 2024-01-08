Жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса"

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Голлівудські зірки зібралися в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз на гламурну 81-у щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус". Розкішні діви сяяли у дорогих сукнях через два місяці після закінчення страйку SAG-AFTRA.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Марго Роббі приміряла образ Барбі у яскраво-рожевій сукні з ефектними сітчастими рукавами. Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку у витонченій чорній сукні, а Флоренс П’ю вбралася у яскраве червоне вбрання.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Акторка Елізабет Дебікі. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Модель Камілла Марроне. Фото: Reuters

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Актор Джаред Лето. Фото: Reuters

Актор Кевін Костнер. Фото: Reuters

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Співачка Селена Гомес одягнула пишну червону сукню, а актриса Хелен Міррен — фіолетове вбрання. Серед інших зірок, які з’явилися перед фотографами Дуа Ліпа, Емілі Блант, Джордана Брюстер та багато інших.

81-ша церемонія вручення премії "Золотий глобус" стане першою великою трансляцією сезону нагород, яка відбудеться на CBS, а вестиме її 52-річний комік Джо Кой. Група, яка номінує та голосує за нагороди, складається з з понад 300 людей з усього світу.

Акторка Хелен Міррен. Фото: Reuters

"Барбі" Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Актор Райян Гослінг. Фото: Reuters

Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Ірландський актор Кілліан Мерфі отримав "Золотий глобус" у категорії "Найкращий актор" за роль у фільмі "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023). Картина також номінована у категорії "Найкращий драматичний фільм".

Американський актор Роберт Дауні-молодший був удостоєний премії "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

"Золотий глобус" в аналогічній жіночій категорії ототмала Двайн Джой Рендольф за роль у фільмі "Залишені" (The Holdovers, 2023). Акторка Елізабет Дебікі здобула нагороду як найкраща актриса другого плану серіалу за роль принцеси Діани в "Короні" (The Crown, 2016-2023). Емма Стоун була удостоєна премії "Золотий глобус" у категорії "Найкраща жіноча роль у комедії/мюзиклі" за роль у фільмі "Бідні-нещасні".

Для Стоун це восьма номінація на нагороду та другий "Золотий глобус" у кар'єрі.

Нагадаємо, Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі.

Раніше стало відомо, чи зіграє знову Роберт Дауні-молодший Залізну людину.