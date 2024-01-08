Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Копия Одри Хепберн — голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус arrow

Копия Одри Хепберн — голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус

8 января 2024 09:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Копия Одри Хепберн — голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус
Одри Герберн в фильме "Завтрак в Тиффане". Фото: стоп-кадр из фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская актриса Гейли Стайнфильд появилась на красной дорожке "Золотого глобуса 2024" в очень стильном образе. Очевидно, что ее стилисты вдохновлялись фильмом "Завтрак у Тиффани". 

Об этом пишет People.

Читайте также:

Гейли Стайнфильд в одну ночь превратилась в Одри Хепберн

Актриса Гейли Стайнфильд, которая озвучивала фильм "Человек-паук: через вселенную", появилась на красной дорожке "Золотого Глобуса 2024" в невероятном образе. Она надела розовое приталенное платье от Prada и прозрачные черные перчатки. Наряд актрисы напомнил культовый фильм "Завтрак у Тиффани".

Гейли Стайнфильд на Золотом Глобусе 2024 года.
Гейли Стайнфильд на "Золотом глобусе 2024". Фото: instagram.com/marielhaenn/
Одри Герберн в фильме "Завтрак в Тиффане".
Одри Хепберн на фильм "Завтрак у Тиффани". Фото: стоп-кадр из фильма

Платье актрисы имело розовый шлейф и милый бант. Дополнила она образ драгоценностями от Boucheron.

Очевидно, что стилисты Стайнфильд Роб Зангарди и Мариэль Хаэнн вдохновились образом Одри Хепберн. Актриса даже сделала похожую прическу, разве что не хватало ослепительных украшений.

Гейли Стайнфильд на "Золотом глобусе 2024".
Гейли Стайнфильд на "Золотом глобусе 2024". Фото: instagram.com/marielhaenn/
Одри Герберн в фильме "Завтрак в Тиффане".
Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Фото: стоп-кадр из фильма

Гейли Стайнфильд на красной дорожке выглядела невероятно изысканно. Открытая спина актрисы не даст ее поклонникам забыть этот вечер.

Раньше мы рассказывали о победителях Золотого глобуса и лучших образах звезд.

Напомним, каковы были образы знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме