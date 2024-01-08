Копия Одри Хепберн — голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус

Одри Герберн в фильме "Завтрак в Тиффане". Фото: стоп-кадр из фильма

Американская актриса Гейли Стайнфильд появилась на красной дорожке "Золотого глобуса 2024" в очень стильном образе. Очевидно, что ее стилисты вдохновлялись фильмом "Завтрак у Тиффани".

Об этом пишет People.

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Актриса Гейли Стайнфильд, которая озвучивала фильм "Человек-паук: через вселенную", появилась на красной дорожке "Золотого Глобуса 2024" в невероятном образе. Она надела розовое приталенное платье от Prada и прозрачные черные перчатки. Наряд актрисы напомнил культовый фильм "Завтрак у Тиффани".

Гейли Стайнфильд на "Золотом глобусе 2024". Фото: instagram.com/marielhaenn/

Одри Хепберн на фильм "Завтрак у Тиффани". Фото: стоп-кадр из фильма

Платье актрисы имело розовый шлейф и милый бант. Дополнила она образ драгоценностями от Boucheron.

Очевидно, что стилисты Стайнфильд Роб Зангарди и Мариэль Хаэнн вдохновились образом Одри Хепберн. Актриса даже сделала похожую прическу, разве что не хватало ослепительных украшений.

Гейли Стайнфильд на "Золотом глобусе 2024". Фото: instagram.com/marielhaenn/

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Фото: стоп-кадр из фильма

Гейли Стайнфильд на красной дорожке выглядела невероятно изысканно. Открытая спина актрисы не даст ее поклонникам забыть этот вечер.

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