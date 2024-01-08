Копия Одри Хепберн — голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на премии Золотой Глобус
Американская актриса Гейли Стайнфильд появилась на красной дорожке "Золотого глобуса 2024" в очень стильном образе. Очевидно, что ее стилисты вдохновлялись фильмом "Завтрак у Тиффани".
Об этом пишет People.
Гейли Стайнфильд в одну ночь превратилась в Одри Хепберн
Актриса Гейли Стайнфильд, которая озвучивала фильм "Человек-паук: через вселенную", появилась на красной дорожке "Золотого Глобуса 2024" в невероятном образе. Она надела розовое приталенное платье от Prada и прозрачные черные перчатки. Наряд актрисы напомнил культовый фильм "Завтрак у Тиффани".
Платье актрисы имело розовый шлейф и милый бант. Дополнила она образ драгоценностями от Boucheron.
Очевидно, что стилисты Стайнфильд Роб Зангарди и Мариэль Хаэнн вдохновились образом Одри Хепберн. Актриса даже сделала похожую прическу, разве что не хватало ослепительных украшений.
Гейли Стайнфильд на красной дорожке выглядела невероятно изысканно. Открытая спина актрисы не даст ее поклонникам забыть этот вечер.
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