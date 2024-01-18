Король Чарльз III ляже до лікарні через пухлину

Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Короля Великої Британії Чарльза III наступного тижня покладуть до лікарні. Йому будуть лікувати збільшену простату.

Про це повідомляє BBC.

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У 75-річного монарха знайшли доброякісне новоутворення, і він пройде "корекційну процедуру". Тому його публічні виступи відклали на період лікування.

"Як і тисячі чоловіків щороку, Король звернувся до лікаря з приводу збільшення передміхурової залози", — заявив Букінгемський палац.

Деталі корекційної процедури, яку зроблять королю, поки що не розголошують. Взагалі існує кілька способів лікування — хірургічне втручання, лазер і інші.

Королева Камілла і король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Згідно з веб-сайтом Національної служби охорони здоров’я Англії, доброякісне збільшення передміхурової залози часто зустрічається у чоловіків старше 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням. Цей стан не означає, що у пацієнта підвищений ризик розвитку раку простати.

Видання Daily Mail із посиланням на джерела у королівському палаці написали, що король хотів би поділитися подробицями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження.

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