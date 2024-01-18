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Король Чарльз III ляже до лікарні через пухлину

18 січня 2024 13:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Король Чарльз III ляже до лікарні через пухлину
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Короля Великої Британії Чарльза III наступного тижня покладуть до лікарні. Йому будуть лікувати збільшену простату.

Про це повідомляє BBC.

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У 75-річного монарха знайшли доброякісне новоутворення, і він пройде "корекційну процедуру". Тому його публічні виступи відклали на період лікування.

"Як і тисячі чоловіків щороку, Король звернувся до лікаря з приводу збільшення передміхурової залози", — заявив Букінгемський палац.

Деталі корекційної процедури, яку зроблять королю, поки що не розголошують. Взагалі існує кілька способів лікування — хірургічне втручання, лазер і інші.

Королева Камілла і король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
Королева Камілла і король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Згідно з веб-сайтом Національної служби охорони здоров’я Англії, доброякісне збільшення передміхурової залози часто зустрічається у чоловіків старше 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням. Цей стан не означає, що у пацієнта підвищений ризик розвитку раку простати.

Видання Daily Mail із посиланням на джерела у королівському палаці написали, що король хотів би поділитися подробицями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження.

Раніше Кейт Міддлтон госпіталізували до лікарні.

Також принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.

лікарні
здоров'я
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Велика Британія
пухлина

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