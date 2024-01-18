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Король Чарльз III ляжет в больницу из-за опухоли

18 января 2024 13:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Король Чарльз III ляжет в больницу из-за опухоли
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Короля Великобритании Чарльза III на следующей неделе положат в больницу. Ему будут лечить увеличенную простату.

Об этом сообщает BBC.

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У 75-летнего монарха нашли доброкачественное новообразование и он пройдет "коррекционную процедуру". Потому его публичные выступления отложили на период лечения.

"Как и тысячи мужчин каждый год, король обратился к врачу по поводу увеличения предстательной железы", — заявил Букингемский дворец.

Детали коррекционной процедуры, которую сделают королю, пока не разглашают. Вообще существует несколько способов лечения — хирургическое вмешательство, лазер и другие.

Королева Камилла и король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
Королева Камилла и король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения Англии, доброкачественное увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет и обычно не является серьезным заболеванием. Это состояние не означает, что у пациента повышен риск развития рака простаты.

Издание Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворце написали, что король хотел бы поделиться подробностями своего диагноза, чтобы поощрить других мужчин, которые могут испытывать симптомы, пройти обследование.

Ранее Кейт Миддлтон был госпитализирован в больницу.

Также принц Уильям был возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтоном.

больницы
здоровье
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Великобритания
опухоль

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