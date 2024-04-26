Король Чарльз повертається до своїх державних обов‘язків — деталі

Король Чарльз і королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily

Король Великої Британії Чарльз ІІІ готовий повернутись до своїх державних обов'язків наприкінці квітня. Паралельно він продовжуватиме лікуватися від раку.

Про це повідомив Букінгемський палац.

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Лікарі дозволили королю повернутися до виконання своїх державних обов'язків. Чарльз планує розпочати з візиту до центру лікування раку разом із королевою Каміллою 30 квітня.

Пізніше вони планують прийняти Імператора і Імператрицю Японії з державним візитом у червні.

"Їхні Величності глибоко вдячні за доброту та побажання, які вони отримали від усього світу протягом минулого року", — йдеться на сторінці королівської родини.

Що відомо про хворобу британського монарха

17 січня Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз планує провести "корекційну процедуру" через збільшену простату. Однак, вже за два тижні в його Величності діагностували онкологію. Він розпочав регулярне лікування.

Раптово сумну звістку повідомила і принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона зізналась, що також хвора на рак, однак деталей не повідомила.

Нині обоє членів королівської родини у стабільному стані та перебувають у колі близьких, які їх підтримують.

Нагадаємо, король Чарльз нагородив свою невістку Кейт Міддлтон почесним орденом. Також він не на жарт посварився з подругою покійної королеви Єлизавети через приватні фото.