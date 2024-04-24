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Король Чарльз нагородив хвору Кейт Міддлтон почесним званням

24 квітня 2024 11:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз нагородив хвору Кейт Міддлтон почесним званням
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали від короля Чарльза нові звання. Останній оголосив про кілька нових призначень для членів королівської родини.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали почесні титули

75-річний король призначив свою невістку Кейт Міддлтон 42-м Королівським компаньйоном Ордена почесних компаньйонів. Звання було започатковане королем Георгом V у 1917 році для визнання видатних досягнень у мистецтві, науці, медицині та державній службі.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Серед інших учасників: Девід Аттенборо, Елтон Джон, Анна Вінтур, Джуді Денч, Меггі Сміт.

У Букінгемському палаці заявили, що король Чарльз так пишається Кетрін за її сміливість у висловлюваннях, особливо у промові про оголошення діагнозу рак.

Принц Вільям отримав від батька звання великого магістра найпочеснішого ордена Бат. Посада була вакантною з 2022 року після вступу на престол короля Чарльза, який займав цю посаду з 1974-го по 2022 рік.

 

Принц Вільям. Фото: Reuters
Принц Вільям. Фото: Reuters

Найпочесніший орден був заснований королем Георгом I у 1725 році, але вважається, що спочатку він сягає восьмого століття. Ним нагороджуються військовослужбовці або громадяни за зразкову службу.

Нагадаємо, принц Вільям вперше вийшов на публіку після новини про діагноз Кейт Міддлтон. А сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила на її користь у суді.

Кейт Міддлтон
принц Чарльз
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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