Король Чарльз возвращается к своим государственным обязанностям.

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily

Король Великобритании Чарльз ІІІ готов вернуться к своим государственным обязанностям в конце апреля. Параллельно он будет лечиться от рака.

Об этом сообщил Букингемский дворец.

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Король Чарльз ІІІ возвращается к работе

Врачи позволили королю вернуться к исполнению своих государственных обязанностей. Чарльз планирует начать с визита в центр лечения рака вместе с королевой Камиллой 30 апреля.

Позже они планируют принять Императора и Императрицу Японии с государственным визитом в июне.

"Их Величества глубоко благодарны за доброту и пожелания, которые они получили от всего мира в течение прошлого года", — говорится на странице королевской семьи.

Что известно о болезни британского монарха

17 января Букингемский дворец сообщил, что король Чарльз планирует провести "коррекционную процедуру" из-за увеличенной простаты. Однако, уже через две недели в его Величестве диагностировали онкологию. Он приступил к регулярному лечению.

Внезапно печальное известие сообщила и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Она призналась, что также больна раком, однако деталей не сообщила.

В настоящее время оба члена королевской семьи находятся в стабильном состоянии и пребывают в кругу близких, которые их поддерживают.

Напомним, король Чарльз наградил свою невестку Кейт Миддлтон почетным орденом. Также он не на шутку поссорился с подругой покойной королевы Елизаветы из-за частных фото.