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Король Чарльз емоційно посварився з найкращою подругою покійної Єлизавети ІІ

26 квітня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Король Чарльз посварився з подругою покійної Єлизавети ІІ стилісткою Анджелою Келлі — причини
Стилістка Анджела Келлі і покійна королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Фото: instagram/lepiuaffascinantidimilano
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Костюмерка Анджела Келлі була близькою подругою покійної королеви. Однак стосунки з її сином, королем Чарльзем дали тріщину. Вона виклала особисті фото родини і це розлютило очільника країни.

Про це пише Daily Mail.

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Стилістка Анджела Келлі спочатку була помічницею королева Єлизавети, а потім стала й близькою подругою. Вони разом придумували стильні образи її величності та відвідували модні покази. 

Костюмерка опублікувала особисті фото королівської родини, і це розлютило Чарльза. Він вважав ці знімки недоречними, тому залишив в архіві. Через свій вчинок Келлі навіть змусили покинути котедж у Віндзорі.

Світлини з'явились у книзі стилістки 2019 року "Королева, костюмер і щафа з сукнями". На них Єлизавета тримає руки у кишенях.

"Її Величність приймала різні пози, з руками в кишенях і з руками на стегнах, імітуючи позу професійної моделі", — пояснила вона.

Фото в книзі "Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: Vogue
Покійна королева Єлизавета ІІ. Фото: Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". 

Чарльз був у гніві, адже сталося не так, як він хотів.

"Йому зовсім не подобалося те, що він вважав зловживанням добродушністю своєї матері", — зазначає інсайдер.

Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: instagram.com/agenthighheels/
Книга "The Queen, The Dresser and the Wardrobe". Фото: instagram.com/agenthighheels/

Цікаво, що Келлі не сильно любили ще й за життя королеви. У Палаці її прозвали — АК-47. У своїх мемуарах принц Гаррі описував її як "порушницю спокою, яка вічно заважає". Саме Келлі брала участь у гучному конфлікті з Меган Маркл через тіари на її весілля.

Нагадаємо, принцеса Кейт Міддлтон отримала почесну нагороду Великої Британії. Також принц Гаррі програв останній суд. А Меган Маркл влаштувала фотосесію з зіркою "Форс-мажорів". 

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Велика Британія

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