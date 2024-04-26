Король Чарльз посварився з подругою покійної Єлизавети ІІ стилісткою Анджелою Келлі — причини

Король Чарльз емоційно посварився з найкращою подругою покійної Єлизавети ІІ
Костюмерка Анджела Келлі була близькою подругою покійної королеви. Однак стосунки з її сином, королем Чарльзем дали тріщину. Вона виклала особисті фото родини і це розлютило очільника країни.
Про це пише Daily Mail.
Анджела Келлі виклала світлини Єлизавети ІІ — це обурило короля
Стилістка Анджела Келлі спочатку була помічницею королева Єлизавети, а потім стала й близькою подругою. Вони разом придумували стильні образи її величності та відвідували модні покази.
Костюмерка опублікувала особисті фото королівської родини, і це розлютило Чарльза. Він вважав ці знімки недоречними, тому залишив в архіві. Через свій вчинок Келлі навіть змусили покинути котедж у Віндзорі.
Світлини з'явились у книзі стилістки 2019 року "Королева, костюмер і щафа з сукнями". На них Єлизавета тримає руки у кишенях.
"Її Величність приймала різні пози, з руками в кишенях і з руками на стегнах, імітуючи позу професійної моделі", — пояснила вона.
Чарльз був у гніві, адже сталося не так, як він хотів.
"Йому зовсім не подобалося те, що він вважав зловживанням добродушністю своєї матері", — зазначає інсайдер.
Цікаво, що Келлі не сильно любили ще й за життя королеви. У Палаці її прозвали — АК-47. У своїх мемуарах принц Гаррі описував її як "порушницю спокою, яка вічно заважає". Саме Келлі брала участь у гучному конфлікті з Меган Маркл через тіари на її весілля.
Нагадаємо, принцеса Кейт Міддлтон отримала почесну нагороду Великої Британії. Також принц Гаррі програв останній суд. А Меган Маркл влаштувала фотосесію з зіркою "Форс-мажорів".
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