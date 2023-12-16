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Король Чарльз проведе Різдво без свого сина

16 грудня 2023 17:30
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Анна Сірик
редактор
Король Чарльз проведе Різдво без свого сина
Король Карл ІІІ. Фото: Cordon Press
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не приїдуть на Різдво до Великої Британії, так як це було завжди. Вони не отримали запрошення.

Про це пише видання The Sun.

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Принц Гаррі не приїде на Різдво через вихід книги "Фінал"

Принц Гаррі зі своєю сім'єю не збирається до Сандрінгема на Різдво. Ймовірно це через вихід скандальної книги Оміда Скобі "Фінал", що містить низку заяв про королівську сім'ю.

У перших примірниках книги було сказано, саме Кейт і Чарльз були "королівськими расистами" — членами королівської родини, які  висловили зауваження з приводу кольору шкіри Арчі, первістка Гаррі та Меган.

Автор книги визнав, що надав видавництву "ранню і неясну" чернетку, але відповідальність на себе за це не взяв. Вибачатися теж не захотів.

Невідомо, чи розмовляв Гаррі зі своєю сім'єю після виходу книги Скобі.

Принц Гаррі
Герцог Сассекський принц Гаррі. Фото: Reuters

Король Чарльз проведе свята з сім'єю Камілли

Офіційне запрошення на Різдво отримали діти та онуки дружини короля Камілли: її син Том, дочка Лаура та онуки — Лола, Еліза, Луї, Гас і Фредді. Це їхні перші свята разом.

Натомість принц Гаррі та його дружина Меган відзначатимуть Різдво в Каліфорнії зі своїми дітьми Арчі та Лілібет.

Раніше медіа писали, що король Чарльз планує запросити молодшого сина на свята, але це було до виходу скандальної книги.

Меган та Гаррі востаннє провели Різдво в маєтку з королівською родиною в 2018 році. 

Король Чарльз ІІІ з дружиною Каміллою. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Нагадаємо, що свинка Пеппа "обігнала" принца Гаррі: Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл представили власну різдвяну листівку.

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