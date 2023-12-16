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Король Чарльз проведет Рождество без своего сына

16 декабря 2023 17:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Король Чарльз проведет Рождество без своего сына
Король Карл III. Фото: BBC
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не приедут на Рождество в Великобританию, так как это было всегда. Они не получили приглашения.

Об этом пишет The Sun.

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Принц Гарри не приедет на Рождество из-за выхода книги "Финал"

Принц Гарри со своей семьей не собирается в Сандрингем на Рождество. Вероятно, это из-за выхода скандальной книги Омида Скоби "Финал", содержащей ряд заявлений о королевской семье.

В первых экземплярах книги было сказано, именно Кейт и Чарльз были "королевскими расистами" — членами королевской семьи, выразившими замечания по поводу цвета кожи Арчи, первенца Гарри и Меган.

Автор книги признал, что предоставил издательству "ранний и неясный" черновик, но ответственность на себя за это не взял. Извиняться тоже не захотел.

Неизвестно, разговаривал ли Гарри со своей семьей после выхода книги Скоби.

Принц Гарри
Герцог Сассекский принц Гарри. Фото: Reuters

Король Чарльз проведет праздники с семьей Камиллы

Официальное приглашение на Рождество получили дети и внуки жены короля Камиллы: ее сын Том, дочь Лаура и внуки Лола, Элиза, Луи, Гас и Фредди. Это их первые праздники вместе.

Принц Гарри и его жена Меган будут отмечать Рождество в Калифорнии со своими детьми Арчи и Лилибет.

Ранее СМИ писали, что король Чарльз планирует пригласить младшего сына на праздники, но это было до выхода скандальной книги.

Меган и Гарри в последний раз провели Рождество в имении с королевской семьей в 2018 году.

Король Чарльз ІІІ с женой Камиллой. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ с женой Камиллой. Фото: Reuters

Напомним, что свинка Пеппа "обегала" принца Гарри: Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл представили собственную рождественскую открытку.

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