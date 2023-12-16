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Щасливих свят — принц Гаррі та Меган Маркл представили власну різдвяну листівку

16 грудня 2023 09:38
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Щасливих свят - принц Гаррі та Меган Маркл представили власну різдвяну листівку
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Гаррі та Меган Маркл випустили свою сімейну різдвяну листівку. Герцог та герцогиня Сассекські побажали всім "щасливих свят".

Про це пише Daily Mail.

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Герцог і герцогиня використали фотографію, на якій вони аплодують, дякуючи своїм шанувальникам за "всю підтримку у 2023 році". Онлайн-вітання, опубліковане їхньою некомерційною організацією Archewell Foundation.

 

Випуск листівки відбувся лише через кілька годин після того, як принц виграв 140 000 фунтів стерлінгів від видавця Mirror після того, як Верховний суд визнав його жертвою злому телефону. Подружжя сяє на церемонії закриття Invicitus Games, яка відбулася у вересні в Дюссельдорфі, Німеччина. Їхні діти, 4-річний принц Арчі та 2-річна принцеса Лілібет, не з'явились на листівці.

Це сталося майже через тиждень після того, як королівська родина офіційно випустила власні різдвяні листівки. Король і Королева обрали фотографію з нагоди коронації, зроблену в Букінгемському палаці, щоб прикрасити свою святкову листівку, яку надіслали друзям, родині та колегам.

Тим часом Вільям і Кейт опублікували спокійне чорно-біле фото. На ньому було показано, як пара сяє разом зі своїми синами принцом Джорджем, принцом Луї, і принцесою Шарлоттою, яка сидить у кріслі попереду.

Нагадаємо, принц Гаррі програв суд відомому виданню.

Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям відтворили його дитяче різдвяне фото.

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