Свинка Пеппа "обігнала" принца Гаррі: Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів року

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Згідно з офіційними даними, серіал Netflix "Гаррі та Меган" за 88 мільйонів фунтів був менш популярним, ніж "Свинка Пеппа". У першій половині 2023 року документальний фільм пари про відхід від королівського життя переглянули 62 мільйони годин, тоді як перші два сезони дитячого мультфільму разом зібрали понад 140 мільйонів годин.

Про це пише Daily Mail.

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"Нічний агент" став найуспішнішим шоу

60 мільйонів годин перегляду еквівалентно мільйону людей, які переглянули годинну серію один раз. Netflix оприлюднив цифри після того, як його розкритикували за непрозорість щодо продуктивності контенту. Перший сезон політичного трилера "Нічний агент" став найпопулярнішим шоу Netflix у першій половині року.

"Нічний агент", прем’єра якого відбулася на платформі 23 березня, за три місяці переглянули 812 мільйонів годин. Це на 22 відсотки більше переглядів, ніж другий сезон комедійної драми "Джінні та Джорджія", який посів друге місце та набрав 665 мільйонів годин переглядів за шість місяців. Трилер про помсту "Слава" посів третє місце з 623 мільйонами годин перегляду.

Рейтинг серіалів Netflix. Фото: Daily Mail

Перший сезон комедії-жахів Wednesday, який стартував у листопаді минулого року, зібрав 507 мільйонів годин перегляду, тоді як історична драма "Королева Шарлотта: Історія Бріджертон" переглянули 503 мільйони годин.

У піврічному звіті компанія вперше оприлюднила вичерпний список рейтингів, у якому детально вказано, скільки годин переглядали кожне шоу з січня по червень. Початкові епізоди нового сезону "Корони", випущеної минулого місяця, не рахувалися.

Критика Netflix за те, що кампанія раніше не оприлюднювала дані, стала центральною причиною голлівудських страйків. Актори та сценаристи вимагали підвищення гонорарів за серіали, які були успішними на таких платформах.

Нагадаємо, американці обрали народну принцесу, і це не Меган Маркл.

Раніше зірки "Корони" представили останній сезон серіалу.