Король Чарльз приїхав у Шотландію — деталі

Король Чарльз вперше прибув до Шотландії після оголошення про рак
Король Чарльз та королева Камілла усамітнились у Балморалі. Вони прибули до Шотландії ще 3 дні тому, щоб побути вдвох на річницю весілля.
Про це пише Daily Express.
Король Чарльз та королева Камілла відпочивають у Шотландії
Королівську пару помітили, коли їхнє авто приїхало на недільну службу в Креті Кірк. Вони відпочивають у маєтку покійної Єлизавети ІІ в Балморалі.
Король Чарльз самостійно ввів позашляховик Аudi, а королева помахала присутнім рукою.
Це перший приїзд Чарльза до Шотландії після того, як лікарі діагностували в нього рак. Зараз він проходить лікування, тому відмовився від значної частини своїх обов'язків і делегував їх іншим старшим членам сім'ї.
Однак, він залишив за собою право контролювати всі процеси і щотижня зустрічатись з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
Нагадаємо, король Чарльз оцінив новий зразок грошей з його портретом. Також ми розповідали, як він зі своєю королевою відсвяткували гранатове весілля.
Читайте Новини.LIVE!