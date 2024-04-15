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Король Чарльз вперше прибув до Шотландії після оголошення про рак

15 квітня 2024 06:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Король Чарльз приїхав у Шотландію — деталі
Король Чарльз у Шотландії. Фото: instagram/theroyalfamily
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Король Чарльз та королева Камілла усамітнились у Балморалі. Вони прибули до Шотландії ще 3 дні тому, щоб побути вдвох на річницю весілля.

Про це пише Daily Express.

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Король Чарльз та королева Камілла відпочивають у Шотландії

Королівську пару помітили, коли їхнє авто приїхало на недільну службу в Креті Кірк. Вони відпочивають у маєтку покійної Єлизавети ІІ в Балморалі. 

Король Чарльз самостійно ввів позашляховик Аudi, а королева помахала присутнім рукою.

Це перший приїзд Чарльза до Шотландії після того, як лікарі діагностували в нього рак. Зараз він проходить лікування, тому відмовився від значної частини своїх обов'язків і делегував їх іншим старшим членам сім'ї.

Однак, він залишив за собою право контролювати всі процеси і щотижня зустрічатись з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Нагадаємо, король Чарльз оцінив новий зразок грошей з його портретом. Також ми розповідали, як він зі своєю королевою відсвяткували гранатове весілля.

Шотландія
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Королева Камілла
Велика Британія
онкологія

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