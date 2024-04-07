Король Чарльз та королева Камілла відсвяткують 19-ту річницю весілля — деталі

Король Чарльз і королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily/

Король Чарльз та королева Камілла цього року відсвяткують свою 19-ту річницю весілля. Поки що вони планують скромно повечеряти разом.

Про це пише New York Post.

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Король Чарльз одружився з Каміллою 9 квітня 2005 року. Це для обох — другий шлюб.

Відсвяткувати свою гранатову річницю вони вирішили наодинці. Колишній дворецький британського монарха Грант Гаррольд розповів, що вони захотіли лише романтично повечеряти.

"Я не можу повірити, що цього року виповнюється 19 років. Я був там того дня, у церкві. Вони святкуватимуть це, але вони не надто налаштовані на святкування", — розповідає ексдворецький.

Також він вважає, що гучна вечірка може бути влаштована на 20 років з дня весілля.

"Я не сумніваюся, що вони будуть разом на цю подію, і я впевнений, що за зачиненими дверима вони, ймовірно, влаштують романтичну вечерю тільки вдвох", — додав колишній дворецький.

Історія королівського кохання Чарльза та Камілли

Вони одружились 19 років тому, втім це було не легко. Принц Чарльз спочатку був одружений з принцесою Діаною, яка народила йому двох синів — принца Вільяма та принца Гаррі.

Втім, ще під час шлюбу принц закохався в Каміллу, яка також була одружена. Пліткували, що вони навіть таємно жили разом. Королева Єлизавета цього не схвалювала.

Принцеса Діана розірвала стосунки з Чарльзом у 1996 році, а за рік потрапила у трагічну автокатастрофу в Парижі. Вона загинула.

Після цих подій Камілла вже весь час була разом з Чарльзом. Вони не мають спільних дітей, але стали батьками в попередніх шлюбах.

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