Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Король Чарльз впервые прибыл в Шотландию после объявления о раке arrow

Король Чарльз впервые прибыл в Шотландию после объявления о раке

15 апреля 2024 06:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Король Чарльз приехал в Шотландию.
Король Чарльз в Шотландии. Фото: instagram/theroyalfamily
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Король Чарльз и королева Камилла уединились в Балморале. Они прибыли в Шотландию еще 3 дня назад, чтобы побыть вдвоем на годовщину свадьбы.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Король Чарльз и королева Камилла отдыхают в Шотландии

Королевскую пару заметили, когда их авто приехало на воскресную службу в Крете Кирк. Они отдыхают в имении покойной Елизаветы II в Балморале.

Король Чарльз самостоятельно вел внедорожник Аudi, а королева помахала собравшимся рукой.

Это первый приезд Чарльза в Шотландию после того, как врачи диагностировали у него рак. Сейчас он проходит лечение, поэтому отказался от большого числа своих обязанностей и делегировал их другим старшим членам семьи.

Однако он оставил за собой право контролировать все процессы и еженедельно встречаться с премьер-министром Риши Сунаком.

Напомним, король Чарльз оценил новый образец денег с его портретом. Также мы рассказывали, как он со своей королевой отпраздновали гранатовую свадьбу.

Шотландия
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Королева Камилла
Великобритания
онкология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины