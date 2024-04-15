Король Чарльз приехал в Шотландию.

Король Чарльз впервые прибыл в Шотландию после объявления о раке
Король Чарльз и королева Камилла уединились в Балморале. Они прибыли в Шотландию еще 3 дня назад, чтобы побыть вдвоем на годовщину свадьбы.
Об этом пишет Daily Express.
Король Чарльз и королева Камилла отдыхают в Шотландии
Королевскую пару заметили, когда их авто приехало на воскресную службу в Крете Кирк. Они отдыхают в имении покойной Елизаветы II в Балморале.
Король Чарльз самостоятельно вел внедорожник Аudi, а королева помахала собравшимся рукой.
Это первый приезд Чарльза в Шотландию после того, как врачи диагностировали у него рак. Сейчас он проходит лечение, поэтому отказался от большого числа своих обязанностей и делегировал их другим старшим членам семьи.
Однако он оставил за собой право контролировать все процессы и еженедельно встречаться с премьер-министром Риши Сунаком.
Напомним, король Чарльз оценил новый образец денег с его портретом. Также мы рассказывали, как он со своей королевой отпраздновали гранатовую свадьбу.
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