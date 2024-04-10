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Хворий король Чарльз вперше відреагував на нові гроші з власним портретом

10 квітня 2024 08:18
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хворий король Чарльз вперше відреагував на нові гроші з власним портретом
Король Чарльз із керівником Банку Англії Ендрю Бейлі та головним касиром Сарою Джон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британський король Чарльз вперше побачив свій портрет на нових банкнотах, які надійдуть в обіг у червні. Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі та головний касир Сара Джон вручили королю перші банкноти з його зображенням у Букінгемському палаці. Відтепер новий монарх буде присутній на банкнотах у п'ять, 10, 20 та 50 фунтів.

Про це пише BBC.

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Король, згідно з традицією, в обов'язковому порядку отримує перші екземпляри нових банкнот. Банкноти із зображенням Чарльза будуть використовуватися зі старими, на яких була зображена королева Єлизавета II.

 

Король Чарльз із керівником Банку Англії Ендрю Бейлі та головним касиром Сарою Джон. Фото: Reuters
Король Чарльз із керівником Банку Англії Ендрю Бейлі та головним касиром Сарою Джон. Фото: Reuters

 

Нові банкноти із зображенням короля Чарльза. Фото: Reuters
Нові банкноти із зображенням короля Чарльза. Фото: Reuters

Після того, як у короля діагностували рак, він уже кілька місяців практично не бере участі в публічних заходах. Однак Чарльз, як і раніше, продовжує займатися поточними державними справами і проводити приватні зустрічі.

Портрет царюючого монарха надрукований тільки на банкнотах, що випускаються Банком Англії, тоді як на купюрах, надрукованих у Шотландії, портрета королеви, а тепер і короля немає.

Виняток становить спеціальна банкнота, випущена Королівським банком Шотландії до діамантового ювілею Єлизавети II. Дизайн королю сподобався: Чарльз сказав, що нові купюри виглядають дуже елегантно.

 

Король Чарльз із керівником Банку Англії Ендрю Бейлі та головним касиром Сарою Джон. Фото: Reuters
Король Чарльз із керівником Банку Англії Ендрю Бейлі та головним касиром Сарою Джон. Фото: Reuters

Портрет монарха було взято з фотографії, зробленої у 2013 році. На відміну від банкнот, випущених за царювання Єлизавети II, король зображений без корони.

Це — один із останніх формальних етапів переходу до нового царювання Чарльза: нові поштові марки та монети з його портретом вже перебувають у обігу.

Банк Англії заявив, що нові банкноти будуть випускатися у міру того, як старі купюри з портретом Єлизавети II поступово виходитимуть з обігу.

Представники Банку кажуть, що хоча банкноти опиняться в обігу вже 5 червня, публіка почне помічати перші зміни лише за кілька місяців.

Перші банкноти із зображенням короля були надруковані ще торік, але потрібен час, щоб оновити автоматизовані системи прийому готівки, щоб вони змогли розпізнавати і новий дизайн.

Нагадаємо, король Чарльз пускатиме туристів до замку, де провела останні дні королева Єлизавета ІІ. А експерт з мови тіла розповів про реальні почуття короля Чарольза під час святкової служби.

гроші
король Чарльз ІІІ
Велика Британія
валюта

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