Король Чарльз зухвало порушив різдвяну традицію
Цьогоріч монарх Великої Британії оновив різдвяні традиціїї. Король Чарльз відкинув правила і привітав країну з святами по-своєму.
Відео розмістили на офіційному YouTube-каналі королівської родини.
Король Чарльз оновив традиції привітання з Різдвом
Щорічне різдвяне привітання від монарха стало для британців національною традицією ще з 1930-х років.
Король Чарльз вирішив порушити багаторічний кодекс звернень. Він вперше стояв біля живого дерева. Це символічна відсилка на його постійні зусилля у допомозі охороні навколишнього середовища.
Ялинку прикрасили "природніми прикрасами" — сосновими шишками, коричневим склом, сушеними апельсинами та фігурками з паперу.
Пізніше це дерево пересадять, щоб воно змогло продовжувати рости у звичних умовах.
Також король відмовився від фотокарток, які так любила його мати. Вона зазвичай ставила їх на стіл і немов по них підсумовувала приємні моменти та негаразди, які ставалися протягом року.
Різдвяна промова короля Чарльза
У привітанні своїх підданих король Чарльз III віддав шану покійній матері королеві Єлизаветі II.
"Різдво — це особливо гострий час для всіх нас, хто втратив близьких. Ми відчуваємо їхню відсутність на кожному знайомому етапі сезону і згадуємо про них у кожній заповітній традиції", — сказав монарх.
Король також згадав про "час великої тривоги та труднощів для тих, хто в усьому світі стикається з конфліктами, голодом чи стихійним лихом, для тих, хто шукає способи оплатити свої рахунки, прогодувати та зігріти свої сім'ї".
Монарх подякував підданим за людяність та готовність допомагати тим людям, які цього потребують. На його думку, доброта та співчуття — це основа здорового суспільства.
Різдвяна промова була записана у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де поховані королева та принц Філіп. У відеоролик були додані знімки королівської родини, також і принца та принцеси Уельських.
Нагадуємо, що король Чарльз проведе Різдво без свого сина.
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