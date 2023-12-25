Король Чарльз зухвало порушив різдвяну традицію

Король Чарльз. Фото: скріншот з відео-привітання

Цьогоріч монарх Великої Британії оновив різдвяні традиціїї. Король Чарльз відкинув правила і привітав країну з святами по-своєму.

Відео розмістили на офіційному YouTube-каналі королівської родини.

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Щорічне різдвяне привітання від монарха стало для британців національною традицією ще з 1930-х років.

Король Чарльз вирішив порушити багаторічний кодекс звернень. Він вперше стояв біля живого дерева. Це символічна відсилка на його постійні зусилля у допомозі охороні навколишнього середовища.

Ялинку прикрасили "природніми прикрасами" — сосновими шишками, коричневим склом, сушеними апельсинами та фігурками з паперу.

Пізніше це дерево пересадять, щоб воно змогло продовжувати рости у звичних умовах.

Також король відмовився від фотокарток, які так любила його мати. Вона зазвичай ставила їх на стіл і немов по них підсумовувала приємні моменти та негаразди, які ставалися протягом року.

Королева Єлизавета вітає з Різдвом у 2019 році. Фото: стопкадр з відео

Різдвяна промова короля Чарльза

У привітанні своїх підданих король Чарльз III віддав шану покійній матері королеві Єлизаветі II.

"Різдво — це особливо гострий час для всіх нас, хто втратив близьких. Ми відчуваємо їхню відсутність на кожному знайомому етапі сезону і згадуємо про них у кожній заповітній традиції", — сказав монарх.

Король також згадав про "час великої тривоги та труднощів для тих, хто в усьому світі стикається з конфліктами, голодом чи стихійним лихом, для тих, хто шукає способи оплатити свої рахунки, прогодувати та зігріти свої сім'ї".

Король Чарльз. Фото: скриншот з відеопривітання

Монарх подякував підданим за людяність та готовність допомагати тим людям, які цього потребують. На його думку, доброта та співчуття — це основа здорового суспільства.

Різдвяна промова була записана у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де поховані королева та принц Філіп. У відеоролик були додані знімки королівської родини, також і принца та принцеси Уельських.

Нагадуємо, що король Чарльз проведе Різдво без свого сина.

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