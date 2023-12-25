Король Чарльз дерзко нарушил рождественскую традицию

Король Чарльз. Фото: скриншот с видео-поздравления

В этом году монарх Великобритании обновил рождественские традиции. Король Чарльз отверг правила и поздравил страну с праздниками по-своему.

Видео разместили на официальном YouTube-канале королевской семьи.

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Ежегодное рождественское поздравление от монарха стало для британцев национальной традицией еще с 1930-х годов.

Король Чарльз решил нарушить многолетний кодекс обращений. Он впервые стоял около живого дерева. Это символическая отсылка на его постоянные усилия в охране окружающей среды.

Елку украсили "естественными украшениями" — сосновыми шишками, коричневым стеклом, сушеными апельсинами и фигурками из бумаги.

Позже это дерево пересадят, чтобы оно смогло продолжать расти в обычных условиях.

Также король отказался от фотографий, которые так любила его мать. Она обычно ставила их на стол и словно по ним суммировала приятные моменты и невзгоды, которые происходили на протяжении года.

Королева Елизавета поздравляет с Рождеством в 2019 году. Фото: стопкадр с видео

Рождественская речь короля Чарльза

В приветствии своих подданных король Чарльз III отдал честь покойной матери королю Елизавете II.

"Рождество — это особенно острое время для всех нас, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие на каждом знакомом этапе сезона и вспоминаем о них в каждой заветной традиции", — сказал монарх.

Король также упомянул "время большой тревоги и трудностей для тех, кто во всем мире сталкивается с конфликтами, голодом или стихийным бедствием, для тех, кто ищет способы оплатить свои счета, прокормить и согреть свои семьи".

Король Чарльз. Фото: скриншот с видеопоздравления

Монарх поблагодарил подданных за человечность и готовность помогать тем людям, которые в этом нуждаются. По его мнению, доброта и сострадание — это основа здорового общества.

Рождественская речь была записана в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где похоронены королева и принц Филипп. В видеоролик были добавлены снимки королевской семьи, также и принца и принцессы Уэльских.

Напоминаем, что король Чарльз совершит Рождество без своего сына.

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