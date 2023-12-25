Король Чарльз дерзко нарушил рождественскую традицию
В этом году монарх Великобритании обновил рождественские традиции. Король Чарльз отверг правила и поздравил страну с праздниками по-своему.
Видео разместили на официальном YouTube-канале королевской семьи.
Король Чарльз обновил традиции поздравления с Рождеством
Ежегодное рождественское поздравление от монарха стало для британцев национальной традицией еще с 1930-х годов.
Король Чарльз решил нарушить многолетний кодекс обращений. Он впервые стоял около живого дерева. Это символическая отсылка на его постоянные усилия в охране окружающей среды.
Елку украсили "естественными украшениями" — сосновыми шишками, коричневым стеклом, сушеными апельсинами и фигурками из бумаги.
Позже это дерево пересадят, чтобы оно смогло продолжать расти в обычных условиях.
Также король отказался от фотографий, которые так любила его мать. Она обычно ставила их на стол и словно по ним суммировала приятные моменты и невзгоды, которые происходили на протяжении года.
Рождественская речь короля Чарльза
В приветствии своих подданных король Чарльз III отдал честь покойной матери королю Елизавете II.
"Рождество — это особенно острое время для всех нас, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие на каждом знакомом этапе сезона и вспоминаем о них в каждой заветной традиции", — сказал монарх.
Король также упомянул "время большой тревоги и трудностей для тех, кто во всем мире сталкивается с конфликтами, голодом или стихийным бедствием, для тех, кто ищет способы оплатить свои счета, прокормить и согреть свои семьи".
Монарх поблагодарил подданных за человечность и готовность помогать тем людям, которые в этом нуждаются. По его мнению, доброта и сострадание — это основа здорового общества.
Рождественская речь была записана в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где похоронены королева и принц Филипп. В видеоролик были добавлены снимки королевской семьи, также и принца и принцессы Уэльских.
Напоминаем, что король Чарльз совершит Рождество без своего сына.
Ранее мы писали об ажиотаже из-за продажи новогодних украшений в честь принца Уильяма.
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