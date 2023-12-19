В мережі здійснили ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма
Іграшка на різдвяну ялинку, створена за образом принца Вільяма, наробила чимало галасу у мережі. І хоча прикрасу розкритикували королівські шанувальники, в онлайн-магазині таку іграшку, як і інші з королівської колекції, розпродали.
Про це пише Daily Mail.
Королівська родина надихнула на створення ялинкових іграшок
Святкову скляну прикрасу, створену компанією Cody Foster and Co з Небраски, продали приблизно за 25 доларів. На іграшці зображений принц Уельського. До колекції увійшли також зображення його дружини принцеси Уельської, короля Чарльза та королеви Камілли.
Прикраса викликала різку критику з боку багатьох фанатів королівської родини, пише ЗМІ.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл були виключені з королівської колекції.
Різдвяна іграшка зображує принцесу Уельську в білій сукні, прикрашеній блискучими діамантами та з діадемою. Королева-консорт Камілла зображена у фіолетовій короні, білій сукні та сяючому діамантовому намисті.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото.
Раніше фотограф різдвяної листівки Кейт Міддлтон розповів про королівську родину поза кадром.
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