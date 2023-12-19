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В мережі здійснили ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма

19 грудня 2023 13:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В мережі здійснили ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма
Принц Вільям. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Іграшка на різдвяну ялинку, створена за образом принца Вільяма, наробила чимало галасу у мережі. І хоча прикрасу розкритикували королівські шанувальники, в онлайн-магазині таку іграшку, як і інші з королівської колекції, розпродали.

Про це пише Daily Mail.

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Святкову скляну прикрасу, створену компанією Cody Foster and Co з Небраски, продали приблизно за 25 доларів. На іграшці зображений принц Уельського. До колекції увійшли також зображення його дружини принцеси Уельської, короля Чарльза та королеви Камілли.

Іграшка у вигляді принца Вільяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Іграшка у вигляді принца Вільяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Іграшка у вигляді принца Вільяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Іграшка у вигляді принца Вільяма. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Іграшка у вигляді Кейт Міддлтон. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Іграшка у вигляді Кейт Міддлтон. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Іграшка у вигляді короля Чарльза. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Іграшка у вигляді короля Чарльза. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

 

Іграшка у вигляді Камілли. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co
Іграшка у вигляді Камілли. Фото: Jam Press/Cody Foster and Co

Прикраса викликала різку критику з боку багатьох фанатів королівської родини, пише ЗМІ.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл були виключені з королівської колекції.

Різдвяна іграшка зображує принцесу Уельську в білій сукні, прикрашеній блискучими діамантами та з діадемою. Королева-консорт Камілла зображена у фіолетовій короні, білій сукні та сяючому діамантовому намисті.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото.

Раніше фотограф різдвяної листівки Кейт Міддлтон розповів про королівську родину поза кадром.

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