Королева Камілла прийняла кардинальне рішення щодо свого гардероба — деталі

Королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великої Британії вирішила, що хоче відмовитись від одягу з хутром. Камілла стала на захист прав тварин.

Про це повідомила екозахисна організація PETA.

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Вона офіційно "вільна від хутра". Камілла надіслала лист організації "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA). У ньому повідомила, що не буде "купувати хутро для свого гардероба".

"Я підіймаю келих найкращого бордового вина за королеву Каміллу. За те, що вона справжня королева. ЇЇ підтримують 95% британців, які також відмовляються носити хутро тварин", — розповіла засновниця PETA Інгрід Ньюкірк.

Королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Протягом двох десятиліть PETA проводила кампанію з метою змусити Міністерство оборони припинити використання ведмежої шкури для виготовлення кашкетів Королівської гвардії.

"Для монархії правильно і доречно відображати британські цінності, визнаючи, що хутру немає місця в нашому суспільстві — і це робить використання Міністерством оборони справжнього ведмежого хутра для кепок королівської гвардії ще більш безглуздим і недоречним", — зазначила Ньюкірк.

Королева Єлизавета. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Камілла — не перша королева, яка офіційно відмовилась від хутра. Покійний монарх Єлизавета ІІ також надавала перевагу штучному хутру і навіть вирішила зняти всі норкові оздоблення зі своїх пальт.

Нагадаємо, королева Камілла розповіла, як проходить лікування короля Чарльза від раку. Також ми показували рідкісні кадри з сімейного фотоальбому родини монархів Великої Британії.