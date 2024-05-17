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Королева Камілла повідомила про стан онкохворого короля Чарльза

17 травня 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Онкохворий Король Чарльз ІІІ почуває себе значно краще — деталі
Король Чарльз і королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Нещодавно король Чарльз ІІІ повернувся до своїх робочих обов'язків після інтенсивного лікування онкології. Монарх щиро посміхається на публіці, і його дружин королева Камілла повідомила, що король іде на поправку.

Про це пише People.

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На садовій вечірці в Ламб Хаусі, 16 травня, королева Камілла повідомила, що королю "стає краще". Вона також жартома додала: "Ну, йому буде краще, якщо він буде добре себе поводити".

Раніше дружина короля Чарльза ІІІ та інші члени королівської сім'ї говорили, що король монарх був дуже засмучений через те, що був вимушений залишити робочі обов'язки на тлі лікування від раку. 

Король Чарльз ІІІ успішно долає онкологію
Король Чарльз і королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily/

Близькі Чарльза ІІІ вирішили повернути його до роботи, як тільки це буде можливо за медичними показаннями. 

Монарх Великобританії продовжує лікування від онкології, однак дуже радий, що знову може відвідувати публічні зустрічі.

Король Чарльз ІІІ перемагає рак
Король Чарльз і королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily/

За словами племінника монарха і сина принцеси Анни Пітер Філліпс, король завжди перепитує лікарів, чи може він виконувати ті чи інші робочі завдання та додав, що король "очевидно, дуже хоче повернутися до нормального життя".

Нагадаємо, раніше ми писали, на яку суперзірку король Чарльз проміняв зустріч з принцом Гаррі. А також британці розкритикувала портрет короля.

Великобританія
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