Королівськ родина Великої Британії показала архівні світлини з сімейного альбому — фото

Королівська родина Великої Британії. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Королівська родина Великої Британії опублікувала світлини з домашнього архіву — молода і прекрасна принцеса Маргарет, кумедний король Чарльз у дитинстві і стильна королева Єлизавета ІІ.

Фото виклали на офіційній сторінці королівськох родини.

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Ці фото раніше не публікували. На них — вже поважний юний король Чарльз зі своєю сестрою принцесою Анною у дзеркальній кімнаті.

Окрім того, шанувальникам показали, який мали вигляд ще юні принцеси Єлизавета і Маргарет та їхні батьки. Фото зроблене під час війни у 1943 році.

Королівська родина Великої Британії у 1943. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Зачарували і неймовірними сукнями принцес Аліси і Маргарет. Красиві жінки знатного роду у розкішному вбранні нікого не залишали байдужим у свій час.

Принцеса Аліса в 1935. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Принцеса Маргарет у 1949. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Нагадаємо, дружина короля Чарльза розповіла, як він себе почуває. Також ми розповідали, як Кейт Міддлтон бореться з онкологією.