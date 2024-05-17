Королівськ родина Великої Британії показала архівні світлини з сімейного альбому — фото

Королівська родина поділилась ексклюзивними світлинами принца Чарльза і королеви Єлизавети
Королівська родина Великої Британії опублікувала світлини з домашнього архіву — молода і прекрасна принцеса Маргарет, кумедний король Чарльз у дитинстві і стильна королева Єлизавета ІІ.
Фото виклали на офіційній сторінці королівськох родини.
Британські монархи показали екслюзивні фото
Ці фото раніше не публікували. На них — вже поважний юний король Чарльз зі своєю сестрою принцесою Анною у дзеркальній кімнаті.
Окрім того, шанувальникам показали, який мали вигляд ще юні принцеси Єлизавета і Маргарет та їхні батьки. Фото зроблене під час війни у 1943 році.
Зачарували і неймовірними сукнями принцес Аліси і Маргарет. Красиві жінки знатного роду у розкішному вбранні нікого не залишали байдужим у свій час.
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