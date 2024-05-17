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Королівська родина поділилась ексклюзивними світлинами принца Чарльза і королеви Єлизавети

17 травня 2024 21:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Королівськ родина Великої Британії показала архівні світлини з сімейного альбому — фото
Королівська родина Великої Британії. Фото: instagram/royalcollectiontrust
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Королівська родина Великої Британії опублікувала світлини з домашнього архіву — молода і прекрасна принцеса Маргарет, кумедний король Чарльз у дитинстві і стильна королева Єлизавета ІІ.

Фото виклали на офіційній сторінці королівськох родини.

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Ці фото раніше не публікували. На них — вже поважний юний король Чарльз зі своєю сестрою принцесою Анною у дзеркальній кімнаті.

Окрім того, шанувальникам показали, який мали вигляд ще юні принцеси Єлизавета і Маргарет та їхні батьки. Фото зроблене під час війни у 1943 році.

Королівська родина Великої Британії
Королівська родина Великої Британії у 1943.  Фото: instagram/royalcollectiontrust

Зачарували і неймовірними сукнями принцес Аліси і Маргарет. Красиві жінки знатного роду у розкішному вбранні нікого не залишали байдужим у свій час.

Принцеса Аліса. Фото: instagram/royalcollectiontrust
Принцеса Аліса в 1935. Фото: instagram/royalcollectiontrust
Принцеса Маргарет. Фото: instagram/royalcollectiontrust
Принцеса Маргарет у 1949. Фото: instagram/royalcollectiontrust

Нагадаємо, дружина короля Чарльза розповіла, як він себе почуває. Також ми розповідали, як Кейт Міддлтон бореться з онкологією.

королева Єлизавета
принцеса Анна
фото
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Велика Британія