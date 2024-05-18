Королева Камилла приняла кардинальное решение относительно своего гардероба.

Королева Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Великобритании решила, что хочет отказаться от одежды с мехом. Камилла встала на защиту прав животных.

Об этом сообщила эко защитная организация PETA.

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Она официально "свободна от меха". Камилла направила письмо организации "Люди за нравственное обращение с животными" (PETA). В нем сообщила, что не будет "покупать мех для своего гардероба".

"Я поднимаю бокал лучшего бордового вина за королеву Камиллу. За то, что она настоящая королева. Ее поддерживают 95% британцев, которые также отказываются носить мех животных", — рассказала основательница PETA Ингрид Ньюкирк.

Королева Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

В течение двух десятилетий PETA проводила кампанию с целью заставить Министерство обороны прекратить использование медвежьей шкуры для изготовления фуражек Королевской гвардии.

"Для монархии правильно и уместно отражать британские ценности, признавая, что меху нет места в нашем обществе - и это делает использование Министерством обороны настоящий медвежий мех для кепок королевской гвардии еще более бессмысленным и неуместным", — отметила Ньюкирк.

Королева Елизавета. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Камилла — не первая королева, официально отказавшаяся от меха. Покойный монарх Елизавета II также предпочитала искусственный мех и даже решила снять все норковые украшения со своих пальто.

Напомним, королева Камилла рассказала, как проходит лечение короля Чарльза от рака. Также мы показывали редкие кадры из семейного фотоальбома семьи монархов Великобритании.