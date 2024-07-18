Король Чарльз дозволив себе поцілувати незнайомій жінці — відео

Короля Чарльза поцілувала жінка з натовпу — відео
Шанувальниця поцілувала короля Чарльза практично на очах його дружини. Зазвичай правила цього не дозволяють.
Відео поширилось у соціальних мережах.
Король Чарльз дозволив себе поцілувати незнайомій жінці
Король Чарльз та королева Камілла відвідала Нормандські острови Джерсі та Гернсі. Вони багато спілкувались з місцевими жителями та неодноразово проходили вулицями повз шанувальників.
If you can’t do it when you are 91 years old, when can you?— Chris Ship (@chrisshipitv) July 16, 2024
Kathleen from Guernsey says she’s never kissed a King before, but now she most definitely has!! 😘 pic.twitter.com/qciI3BMcOW
Під час привітання з 91-річною жінкою Кетлін Моріарті король Чарльз порушив стандарти етикету. Пані попросила дозволу його поцілувати й монарх дозволив.
"Я сказала йому: "Будь ласка, можна я вас поцілую?" І він підставив мені щоку. Я просто зробила це! Я не планувала цього, і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада", — розповіла жінка.
😚 "It was very nice!"— BBC Guernsey (@BBCGuernsey) July 16, 2024
91-year-old Kathleen Moriarty took her chance and gave King Charles a peck!
Follow full updates of the royal visit here 👉 https://t.co/FmHYrqHVuQ pic.twitter.com/mpeupHRic5
Відео активно поширилось інтернетом і люди вважають це вчинком справжнього британського джентльмена.
Нагадаємо, монарх Великої Британії подарував рідкісній породі кіз королівський титул. Також ми показували, як королева Камілла розкішно відсвяткувала свій день народження.
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