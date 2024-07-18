Король Чарльз дозволив себе поцілувати незнайомій жінці — відео

Король Чарльз. Фото: instagram/theroyalfamily

Шанувальниця поцілувала короля Чарльза практично на очах його дружини. Зазвичай правила цього не дозволяють.

Відео поширилось у соціальних мережах.

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Король Чарльз та королева Камілла відвідала Нормандські острови Джерсі та Гернсі. Вони багато спілкувались з місцевими жителями та неодноразово проходили вулицями повз шанувальників.

If you can’t do it when you are 91 years old, when can you?

Kathleen from Guernsey says she’s never kissed a King before, but now she most definitely has!! 😘 pic.twitter.com/qciI3BMcOW — Chris Ship (@chrisshipitv) July 16, 2024

Під час привітання з 91-річною жінкою Кетлін Моріарті король Чарльз порушив стандарти етикету. Пані попросила дозволу його поцілувати й монарх дозволив.

"Я сказала йому: "Будь ласка, можна я вас поцілую?" І він підставив мені щоку. Я просто зробила це! Я не планувала цього, і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада", — розповіла жінка.

😚 "It was very nice!"



91-year-old Kathleen Moriarty took her chance and gave King Charles a peck!



Follow full updates of the royal visit here 👉 https://t.co/FmHYrqHVuQ pic.twitter.com/mpeupHRic5 — BBC Guernsey (@BBCGuernsey) July 16, 2024

Відео активно поширилось інтернетом і люди вважають це вчинком справжнього британського джентльмена.

Нагадаємо, монарх Великої Британії подарував рідкісній породі кіз королівський титул. Також ми показували, як королева Камілла розкішно відсвяткувала свій день народження.