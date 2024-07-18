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Короля Чарльза поцілувала жінка з натовпу — відео

18 липня 2024 11:20
Антоніна Завадська - Редактор
Король Чарльз дозволив себе поцілувати незнайомій жінці — відео
Король Чарльз. Фото: instagram/theroyalfamily
Антоніна Завадська - Редактор

Шанувальниця поцілувала короля Чарльза практично на очах його дружини. Зазвичай правила цього не дозволяють.

Відео поширилось у соціальних мережах.

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Король Чарльз дозволив себе поцілувати незнайомій жінці

Король Чарльз та королева Камілла відвідала Нормандські острови Джерсі та Гернсі. Вони багато спілкувались з місцевими жителями та неодноразово проходили вулицями повз шанувальників. 

Під час привітання з 91-річною жінкою Кетлін Моріарті король Чарльз порушив стандарти етикету. Пані попросила дозволу його поцілувати й монарх дозволив.

"Я сказала йому: "Будь ласка, можна я вас поцілую?" І він підставив мені щоку. Я просто зробила це! Я не планувала цього, і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада", — розповіла жінка.

Відео активно поширилось інтернетом і люди вважають це вчинком справжнього британського джентльмена.

Нагадаємо, монарх Великої Британії подарував рідкісній породі кіз королівський титул. Також ми показували, як королева Камілла розкішно відсвяткувала свій день народження.

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