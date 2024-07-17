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Королева Камілла відсвяткувала 77-річчя в історичних коштовностях

17 липня 2024 23:34
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Королева Камілла відсвяткувала 77-річчя в унікальній діадемі
Королева Камілла. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В середу, 17 липня, королеві Великої Британії Каміллі виповнилося 77 років. Із самого ранку вона разом з чоловіком, Чарльзом III, виконувала державні обов’язки. 

Про це повідомляє видання Hello.

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День народження королеви Камілли

Чарльз III та Камілла взяли участь в урочистому щорічному відкритті парламенту в Палаті лордів. Зазвичай це відбувається в листопаді, але нещодавно в Сполученому Королівстві змінився прем’єр-міністр. Ним став Кір Стармер.

Для урочистостей, які збіглися з іменинами королеви, Камілла обрала історичну діадему Георга IV, яка датується 1820 роком і містить 1333 діаманти та 169 перлин. Свій образ дружина Чарльза III доповнила сукнею білого кольору з вишивкою на манжетах та подолі.

Король та королева Великої Британії
Камілла розпочала день народження з офіційних урочистостей. Фото: Reuters
Король та королева Великої Британії в парламенті
Чарльз III та Камілла в парламенті. Фото: Reuters
Король та королева Великої Британії на троні
Король та королева Великої Британії на троні. Фото: Reuters

В соцмережах Каміллу привітали мільйони британців. Одними з перших теплі слова в мережі залишили принц та принцеса Уельські, які є першими в черзі на престол. Принц Вільям та Кейт Міддлтон лаконічно побажали королеві щасливого дня народження.

Привітання для королеви Камілли
Привітання для королеви Камілли від принца та принцеси Уельських. Скриншот: X/KensingtonRoyal

Нагадаємо, раніше ми писали, що експертка з мови тіла прокоментувала поведінку Кейт Міддлтон на турнірі Вімблдон. Також ми розповідали, що принцеса Анна вперше вийшла у світ після травми голови.

День народження королівська родина Королева Камілла Велика Британія

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